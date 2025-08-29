Что нельзя делать с постелью в этот день: праздник и приметы 30 августа

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день птицы высоко летают
- Почему нельзя менять постель в этот день
- Кого нужно пригласить в дом 30 августа
30 августа церковь почитает память святого Александра, Иоанна Постника и Павла Нового. Как сообщает Главред, Александр был викарием святителя Митрофана. Он принимал участие в Первом Вселенском Соборе в Никее, где выступил против арианской ереси. Он был предан православной вере. Считается, что его молитва привела Ария к наказанию.
Святой Иоанн вел строгий и аскетический образ жизни. Он непоколебимо стоял на защите веры и чистоты церковного учения. Иоанн был бесстрашным и выступал против еретиков. Святой Павел Новый жил во времена императора Льва IV. Он возглавлял Константинопольскую кафедру и боролся с иконоборцами.
Что можно делать 30 августа
- В этот день нужно помолиться. У святых просили благословения для рождения ребенка.
- В этот день нужно накрыть богатый стол и позвать гостей. Считается, что тогда весь год проведете в благополучии и финансовой стабильности.
- В этот день нужно съесть кашу из зерна. Предки верили, что тогда весь год вы будете здоровыми.
Что нельзя делать 30 августа
1. Нельзя 30 августа долго спать и бездельничать. Иначе вы можете отпугнуть счастье и благополучие.
2. Нельзя 30 августа стирать постельное белье. Предки верили, что тогда будут мучить кошмары.
3. Нельзя поднимать и забирать вещи с земли. Считается, что вместе с ними в жизнь может прийти беда.
4. Нельзя 30 августа играть свадьбы и свататься. День неблагоприятный для этого, отношения не будут счастливыми.
Приметы на 30 августа
- Если в этот день птицы летают высоко, то осень будет теплой и сухой.
- Если в этот день много ягод рябины, то осень будет дождливой.
- Если в этот день на березе желтые листья, то осень будет ранней.
- Если в этот день закат золотистого цвета, будет затяжная непогода.
