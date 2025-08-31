Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

5 запретов, которые нельзя нарушать в церковный праздник 1 сентября - приметы

Ангелина Подвысоцкая
31 августа 2025, 17:25
62
Что можно делать 1 сентября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от бедности и болезней.
приметы
Что нельзя делать 1 сентября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день дождь
  • Почему нельзя выбрасывать остатки еды в этот день
  • Что нужно съесть 1 сентября

1 сентября церковь почитает память святого преподобного Симеона Столпника и его матери. Как сообщает Главред, Симеон Столпник был одним из самых уважаемых раннехристианских подвижников. Он родился в семье набожных христиан.

Его мать была глубоко верующей, вела благочестивый образ жизни и строго соблюдала христианские заповеди. Симеон также отличался необычайной набожностью с ранних лет. В юности он решил посвятить свою жизнь служению Богу. Симеон жил в пещерах как отшельник и молился.

видео дня

Позже он поднялся на высокий камень, где провел в молитве более 33 лет. Там он почти не спал, не опускался на землю и общался с людьми только по их обращению.

Что можно делать 1 сентября

  • В этот день нужно собрать фруктовый урожай и приготовить консервацию на зиму.
  • В этот день можно заниматься переездом. День благоприятный для этого.
  • В этот день можно выходить замуж и делать предложение. Считается, что такой брак будет счастливым.
  • В это день нужно приготовить блюдо из свеклы. Предки верили, что тот, кто съест это блюдо, будет здоровым весь год.

Что нельзя делать 1 сентября

1. Нельзя 1 сентября выбрасывать остатки еды со стола. Иначе вы рискуете притянуть бедность.

2. Нельзя 1 сентября разбрасывать вещи и оставлять посуду немытой. Это отпугнет ваше благополучие и успех.

3. Нельзя 1 сентября лениться и откладывать дела на потом. Считается, что тогда в жизнь придут неприятности.

4. Нельзя 1 сентября конфликтовать и ссориться. Это может принести в жизнь невзгоды.

5. Нельзя 1 сентября занимать деньги или давать взаймы. Предки верили, что тогда будут финансовые проблемы.

Приметы 1 сентября

  • Если в этот день солнечно, то осень будет теплой.
  • Если в этот день утром туман, то будет большой урожай фруктов.
  • Если в этот день дождь, то будут поздние заморозки.
  • Если в этот день дует южный ветер, то осень будет теплой.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ударит мороз и пойдет снег: синоптики дали шокирующий прогноз на сентябрь

Ударит мороз и пойдет снег: синоптики дали шокирующий прогноз на сентябрь

18:46Синоптик
"Война может закончиться завтра": Мерц предупредил, чем это обернется для Европы

"Война может закончиться завтра": Мерц предупредил, чем это обернется для Европы

18:10Война
ГУР нанесли масштабный удар по Крыму - уничтожены стратегические цели россиян

ГУР нанесли масштабный удар по Крыму - уничтожены стратегические цели россиян

17:16Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Весам - подарок, Скорпионам - работа, Стрельцам - кража

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Весам - подарок, Скорпионам - работа, Стрельцам - кража

Гороскоп на завтра 1 сентября: Львам - неожиданное вознаграждение, Козерогам - риск

Гороскоп на завтра 1 сентября: Львам - неожиданное вознаграждение, Козерогам - риск

Китай и Россия готовят "объединение", Путин уже в Пекине - что изменится для Украины

Китай и Россия готовят "объединение", Путин уже в Пекине - что изменится для Украины

Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 сентября: Овнов подведет здоровье, Девам - стресс

Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 сентября: Овнов подведет здоровье, Девам - стресс

Войска РФ обходят один из самых укрепленных городов: боец ВСУ сделал заявление

Войска РФ обходят один из самых укрепленных городов: боец ВСУ сделал заявление

Последние новости

18:46

Ударит мороз и пойдет снег: синоптики дали шокирующий прогноз на сентябрь

18:25

Как быстро отчистить холодильник: гениальный фокус удивит своей простотойВидео

18:12

"Любить изо всех сил": Сергей Притула заговорил о свадьбе

18:10

"Война может закончиться завтра": Мерц предупредил, чем это обернется для Европы

17:30

Девичник в Нью-Йорке: Свитолина показала редкие кадры с мамой и дочерью

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
17:27

РФ может устроить прорыв на сотни километров: появился тревожный прогноз

17:25

5 запретов, которые нельзя нарушать в церковный праздник 1 сентября - приметы

17:16

ГУР нанесли масштабный удар по Крыму - уничтожены стратегические цели россиянВидео

16:32

"Сбить с толку": история происхождения известного выражения

Реклама
16:27

Окружение под Добропольем: в ВСУ раскрыли детали зачистки россиян

16:22

У известного шеф-повара Гордона Рамзи обнаружили злокачественную опухоль

15:54

Подошва кроссовок засияет за несколько минут: какой бытовой предмет нужно взятьВидео

15:53

Из чего на самом деле делают белый сахар - правда, которую знают не всеВидео

15:42

Парадокс многообразия - почему собаки такие разные, а коты почти одинаковые

15:41

Китайский гороскоп на завтра 1 сентября: Тиграм - раздражение, Змеям - вранье

15:29

Россия получила предупреждение от США по войне против Украины – The Guardian

15:28

На Парубия покушались ранее: в Раде прокомментировали дело о громком убийстве

15:25

Дизайнер Гасанова стала мамой - первые детали

15:11

Закончится ли война Украины и России в 2025 году - какой нюанс станет решающим

15:08

Отправка западных войск в Украину: в Германии резко изменили мнение

Реклама
14:42

У Путина разразились заявлением о продолжении войныВидео

14:41

Каким было настоящее название трезубца в Киевской Руси - историк удивил открытиемВидео

14:24

Как пережить удар молнии: научный взгляд на защиту во время грозы

13:47

Клубы дыма и запах гари: в Московской области масштабно пылает химзаводВидео

13:41

Папин малыш: чем Виталий Козловский с сыном занимаются в свободное время

13:31

Полный провал РФ на Донетчине: Зеленский анонсировал новые "сюрпризы" для россиян

13:16

Аналог 5-й статьи НАТО или договор с США: Ступак оценил гарантии для Украины

12:56

Китай и Россия готовят "объединение", Путин уже в Пекине - что изменится для УкраиныВидео

12:49

"Мы не спали от слова совсем": Цимбалару рассказала о своем самом сложном периоде

12:46

С понедельника раскалит до +37: названы области Украины, где будет жарче всего

12:37

Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 сентября: Овнов подведет здоровье, Девам - стресс

12:20

Финансовый гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября

12:15

Не только саранча и томатная моль: появился новый опасный вредитель

11:51

"Это плохая болезнь": 37-летний Соломка сделал признание о своей непригодности к службе

11:43

Провал летнего наступления РФ: в Генштабе разнесли заявления Герасимова

10:43

Спят ли рыбы ночью: ученые раскрыли тайну подводных жителей

10:38

Россия может усилить удары по Украине в ближайшие недели: подробности

10:38

Любовный гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября

09:59

Дружественный огонь по своим: оккупанты устроили стрельбу на Херсонщине

09:42

Что значит название "Украина" и кто впервые его придумал - раскрыт секретВидео

Реклама
09:26

Гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября: Девам - скандал, Водолеям - большая покупка

09:13

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 31 августа (обновляется)

09:04

РФ атаковала Черноморск: повреждена энергетическая инфраструктура, деталиВидео

08:55

У Путина начали кампанию против Украины: в США раскрыли детали

08:39

Карта Deep State онлайн за 31 августа: что происходит на фронте (обновляется)

07:50

Войска РФ обходят один из самых укрепленных городов: боец ВСУ сделал заявление

06:10

Когда закончится война: что затеяла Россиямнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с портнихой за 31 секунду

05:31

Как убрать брызги масла во время жарки: лайфхаки, которые изменят жизнь навсегда

04:35

Что означает "тютілька в тютільку": немногие украинцы знают правильный ответВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять