Что делали 15 мая, чтобы деньги привлечь: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 15 мая и как привлечь деньги. Важные приметы и запреты.
15 мая церковь почитает память святых Бориса и Глеба. С Бориса и Глеба в лесах начинали петь соловушки. Люди говорили: "Соловьи весну ясную провожают, лето красное встречают".
Что можно делать на Бориса и Глеба
- Если на Бориса и Глеба деньги пришли нежданно-негаданно, их надо потратить на помощь нуждающимся или на благотворительность.
- Верили, чтобы разбогатеть и иметь вдвое больше, нужно обязательно пересчитать деньги до восхода солнца 15 мая.
Что нельзя делать 15 мая
- Нельзя 15 мая складывать деньги вместе со счетами и документами, подтверждающими оплату. Верили, что ждать больших расходов.
- Нельзя 15 мая оставлять кошелек без денег.
- Нельзя 15 мая пересчитывать купюры после заката солнца. Верили, что можно остаться в долгах.
- Нельзя 15 мая подметать пол и выносить мусор. Вместе с ним можно вымести финансовое благополучие.
- Нельзя 15 мая после гостей, мыть или подметать пол. Верили, что деньги уйдут в их направлении.
- Нельзя 15 мая рассказывать о своих планах.
Приметы на 15 мая
- Если зацвела черемуха, то ждать похолодания.
- Если ночью услышать пение соловья, то будет солнечная погода.
- Если яркое солнце на закате, то мало дождей летом будет.
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