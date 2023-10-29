УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Приметы

Что надеть 29 октября, чтобы успех преследовал весь год: приметы и запреты дня

Ангелина Подвысоцкая
29 октября 2023, 06:30
Что нельзя делать 29 октября. Старые приметы и важные запреты, которые уберегут от проблем.
приметы, погода
Что нельзя делать 29 октября / фото: depositphotos.com/ua

29 октября церковь почитает память Анастасии Римлянки. Она родилась в семье знатного римского сенатора и получила хорошее образование. Девушка решила вступить в монастырь и посвятить свою жизнь Богу. Она служила бедным и больным, помогала морально и духовно.

Позже Анастасию поймали во время гонений христиан. Её отвели начальнику воинов Прова и заставили отказаться от веры. Однако женщина отказалась от этого. После этого Анастасию жестоко пытали и отрубили ей голову.

Что можно делать 29 октября

  • В этот день нужно сходить в церковь и помолиться. У Анастасии Римлянки стоит попросить о защите женщин, страдающих от насилия, злоупотребления или неволи.
  • В этот день стоит надеть на шею кораллы. Считается, что это привлечет успех и все дела будут заканчиваться успешно в течение всего года.
  • Украшения на шее также очистят энергетику и отгонят нечистую силу.

Что нельзя делать 29 октября

1. Нельзя 29 октября оставлять детей без присмотра. Считается, что его может унести нечистая сила или плохо на него повлиять.

видео дня

2. Нельзя 29 октября гадать на любовь. Иначе в отношениях не будет счастья.

3. Нельзя 29 октября накрывать стол незамужним девушкам. Предки верили, что если нарушить запрет, то она будет ходить в девках еще целый год.

4. Нельзя 29 октября планировать важные дела и совершать крупные покупки. В этот день повышается риск обмана, из-за чего могут быть серьезные неприятности.

5. Нельзя 29 октября конфликтовать и вспоминать старые обиды. Иначе можно надолго испортить отношения с близкими.

Приметы 29 октября

  • Если на небе мелкие облака, то скоро будет морозная погода.
  • Если домашние птицы линяют, то будет потепление.
  • Если на траве иней, то будет потепление.
  • Если тучи плывут против ветра, то скоро будет дождь.
  • Если дует южный ветер, то скоро будет длительное ухудшение погоды.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
приметы
Реклама

Главное за день

РФ стянула резервы на два направления: офицер ВСУ предупредил об угрозе штурма

РФ стянула резервы на два направления: офицер ВСУ предупредил об угрозе штурма

23:05 Украина
"Потери врага растут": генерал ВСУ назвал направление наступления Силы обороны

"Потери врага растут": генерал ВСУ назвал направление наступления Силы обороны

20:43 Украина
Сжигали оккупантов вместе с техникой: ВСУ вышли на новые рубежи под Лиманом

Сжигали оккупантов вместе с техникой: ВСУ вышли на новые рубежи под Лиманом

19:55 Украина
Все главные новости

Последние новости

06:49

Ждать ли Третьей мировой

06:30

Что надеть 29 октября, чтобы успех преследовал весь год: приметы и запреты дня

05:00

Что делать, если продувают пластиковые окна: способ, о котором мало кто знает

04:20

"Изменит очень многое": социолог объяснил, как смерть Путина повлияет на продолжение войны

03:10

Слух о смерти Путина, как ответ Вашингтонумнение

Война продлится весь 2024 год, Украина одержит победу, а ВСУ могут зайти в Россию – ГетьманВойна продлится весь 2024 год, Украина одержит победу, а ВСУ могут зайти в Россию – Гетьман
02:55

Чем отличается морская пищевая соль от обычной: об этом мало кто даже догадывался

02:14

"Не может длиться долго": Эйдман спрогнозировал, будут ли в РФ скрывать смерть Путина

01:35

Майор ВСУ рассказал, где россияне могут наступать накануне перевыборов ПутинаВидео

28 октября, суббота
23:47

Подрывают себя гранатами: пленный россиянин рассказал, как захватчики боятся ВСУ

Реклама
23:05

РФ стянула резервы на два направления: офицер ВСУ предупредил об угрозе штурма

22:39

Болтовня о контрнаступлении сыграла против насмнение

22:29

"Мы точно не пойдем на Минск-3": Ягун рассказал, даст ли Запад выиграть войну УкраинеВидео

22:17

​Вместо обычной Селедки под шубой, приготовьте эту закуску: рецепт просто космическийВидео

21:50

Скандальный таксист набросился на "хейтеров" и записал странное видео на украинскомВидео

21:11

Как в ночь на 29 октября привлечь большую удачу: приметы во время перевода часов

21:04

Плесень и грязь растворяться на глазах: как почистить резинку в стиральной машине, 3 народные способы

20:43

"Потери врага растут": генерал ВСУ назвал направление наступления Силы обороны

20:17

"Запад вырастил монстра": Лавров сделал очумелое заявление о Зеленском

19:55

Сжигали оккупантов вместе с техникой: ВСУ вышли на новые рубежи под Лиманом

19:30

Штормовой ветер и подтопление: в Украине будет бушевать непогода

Реклама
18:47

"Убрать Путина очень просто": генерал СБУ Ягун объяснил, в чем проблема КремляВидео

18:43

"Перед Кремлем стоит примитивная задача": Подоляк рассказал, чего добивается РФ

17:57

Почему у кошек сухой нос: как понять, что у животного температура

17:54

РФ стянула 100-тысячные резервы и нацелилась на захват ключевого города Украины

17:54

Кто встанет у руля России, если Путина не будет: эксперт назвал преемника

17:15

Сумасшедшая головоломка для настоящих гениев: надо за 30 секунд найти 5 кошек

17:04

В Литве высмеяли Захарову с ее угрозами и намекнули на трибунал для Путина

16:12

Поражение в войне и крах режима Путина: Эйдман сделал прогноз

16:01

Предательница MARUV запела колыбельную на украинском языке

15:54

"Мы не можем больше ждать": премьер Болгарии жестко проехался по Венгрии и Сербии

15:53

Любовный гороскоп на неделю 30 октября – 5 ноября: Раку – совет, Льву - проблемы

15:51

Оккупанты заходят с флангов: Авдеевка оказалась под угрозой окружения — Bild

15:11

"Союзник" России и страна ОДКБ участвует в переговорах по формуле Зеленского

14:48

"Почувствуют блэкаут": Жданов рассказал о жестких атаках по энергосистеме России

14:45

Мощный удар ВСУ: на юге "покрошили" полтысячи оккупантов вместе с техникой

14:42

В боях за Украину погиб музыкант известной украинской рок-группы

14:40

Гороскоп Таро на неделю 30 октября – 5 ноября: Стрельцу – трудности, Раку - ошибки

14:09

В Украине из-за непогоды в половине областей проблемы со светом – подробности

13:57

От меня больше пользы: Ефросинина рассказала, за что извиняется перед своим мужем

13:54

"Не умер, а вооружен и опасен": социолог назвал истинные причины слухов о смерти Путина

Реклама
13:40

"Хотят захватить все районы двух областей": майор ВСУ раскрыл планы России до 1 январяВидео

13:30

Гороскоп на завтра 29 октября 2023: Стрельцу – успех, Раку – трудности

13:16

Пузатая Собчак станцевала корявый танец в леопардовом платье

13:15

"Мы не можем сейчас выйти на границы 1991 года": военный дал неутешительный прогноз

13:13

Разведка Британии – об Авдеевке: РФ понесла самые большие потери за 2023 год

12:56

Хромой и косолапый Киркоров с трудом ходит: момент попал на видео

12:55

От него точно никто не откажется: рецепт закусочного торта Мужской каприз на новогодние праздники

12:46

Ураган в Киеве убил два человека: все подробности непогоды в столице

12:42

Как часто нужно менять постельное белье, чтобы уберечь дом от вредителей

12:35

Саша из "Холостяка" увеличила грудь и показала фото

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять