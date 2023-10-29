Что надеть 29 октября, чтобы успех преследовал весь год: приметы и запреты дня

Что нельзя делать 29 октября. Старые приметы и важные запреты, которые уберегут от проблем.

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Что нельзя делать 29 октября / фото: depositphotos.com/ua

29 октября церковь почитает память Анастасии Римлянки. Она родилась в семье знатного римского сенатора и получила хорошее образование. Девушка решила вступить в монастырь и посвятить свою жизнь Богу. Она служила бедным и больным, помогала морально и духовно.

Позже Анастасию поймали во время гонений христиан. Её отвели начальнику воинов Прова и заставили отказаться от веры. Однако женщина отказалась от этого. После этого Анастасию жестоко пытали и отрубили ей голову.

Что можно делать 29 октября

В этот день нужно сходить в церковь и помолиться. У Анастасии Римлянки стоит попросить о защите женщин, страдающих от насилия, злоупотребления или неволи.

В этот день стоит надеть на шею кораллы. Считается, что это привлечет успех и все дела будут заканчиваться успешно в течение всего года.

Украшения на шее также очистят энергетику и отгонят нечистую силу.

Что нельзя делать 29 октября

1. Нельзя 29 октября оставлять детей без присмотра. Считается, что его может унести нечистая сила или плохо на него повлиять.

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2. Нельзя 29 октября гадать на любовь. Иначе в отношениях не будет счастья.

3. Нельзя 29 октября накрывать стол незамужним девушкам. Предки верили, что если нарушить запрет, то она будет ходить в девках еще целый год.

4. Нельзя 29 октября планировать важные дела и совершать крупные покупки. В этот день повышается риск обмана, из-за чего могут быть серьезные неприятности.

5. Нельзя 29 октября конфликтовать и вспоминать старые обиды. Иначе можно надолго испортить отношения с близкими.

Приметы 29 октября

Если на небе мелкие облака, то скоро будет морозная погода.

Если домашние птицы линяют, то будет потепление.

Если на траве иней, то будет потепление.

Если тучи плывут против ветра, то скоро будет дождь.

Если дует южный ветер, то скоро будет длительное ухудшение погоды.

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