Что нельзя делать 20 ноября: приметы на Федотов день

20 ноября в Федотов день запрещено ругаться.
20 ноября православные христиане чтят память святого мученика Феодота. В народе этот праздник называют - Федотов день.
В этот день существует несколько важных запретов, а приметы расскажут, какой будет погода зимой.
В Федотов день принято было кормить зимних птиц, особенно радовались появлению зимородка, это означало, что зима наконец-то полностью вступила в свои права. Считалось, что пение зимородка на ветке перед окном это к счастью.
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Женщины пряли в этот день, но перед работой обращались с молитвами к Феодоту, так как он считался покровителем женского рукоделия.
Наши предки верили, что если беременная будет вести себя доброжелательно, скромно и молиться в этот день, то ребенок будет здоровым. Если же будет кушать на бегу, то всю жизнь ребенок будет беспокойным. А если будет много спать, то малыш станет очень ленивым в будущем.
Федотов день - что нельзя делать 20 ноября
- В этот день запрещено ругаться и спорить.
- Беременным нельзя есть на ходу.
- Запрещено лениться, долго спать.
- 20 ноября нельзя вязать, зато можно шить, прясть и ткать.
Федотов день - приметы на 20 ноября
- Если обильно идет снег, то весной разойдутся реки.
- Если на Федота выпал обильный первый снег и покрыл сырую землю, то уродится рожь.
- Если выпавший снег лег плотно к стенам дома, то урожай будет неказистым, а если есть зазоры, то богатым.
- Если на дворе гололед, то такая погода простоит еще несколько дней.
- Если лед на реках вставал грудами, а на дорогах образовывались снежные кочки — это означало, что следующее лето будет хлебным.
- Если галки подняли беспокойный крик – быть снегопаду.
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