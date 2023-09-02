Что нельзя делать 4 сентября, чтобы не притянуть проблемы и бедность: приметы

Что можно делать 4 сентября. Приметы и запреты дня, которые помогут уберечь от неприятностей.

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Что нельзя делать 4 сентября / фото: pexels

4 сентября церковь почитает память мучеников Агафония и нескольких других. Они приняли смерть за Христа при правлении императора Максимиана. Несколько мучеников не смогли пройти тяжелый путь до места, где был суд, их казнили на месте.

Агафоник Никомидийский выдержал весь путь, после чего император приговорил его к смертной казни. Он принял свою смерть с молитвой на устах.

Что можно делать 4 сентября

В этот день нужно охранять свое добро. Это больше касается мужчин. Они должны позаботиться о своем имуществе.

4 сентября надевали тулуп наизнанку и меняли обувь с ноги на ногу. Предки верили, что это защит от проблем и притянет удачу.

Что нельзя делать 4 сентября

1. Нельзя 4 сентября принимать и дарить подарки. Считается, что этим можно накликать на себя беду.

видео дня

2. Нельзя 4 сентября проявлять обиду и завидовать. Это может притянуть неприятности и отпугнуть удачу.

3. Нельзя 4 сентября ходить в лес. Предки верили, что в этот день там бегает леший, который может напугать или затянуть в гущу.

4. Нельзя 4 сентября давать деньги в долг. Это может притянуть в дом безденежье и бедность.

Приметы 4 сентября

Если в этот день низко летит паутина, то зима будет теплой.

Если день солнечный, то осень будет теплой.

Если в этот день холодно, то зима будет морозной и ранней.

Если туман быстро рассеивается, то теплая погода продлится долго.

Если слышен шум птиц, то бабье лето будет долгим.

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