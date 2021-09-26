Что никогда нельзя делать с ключами от дома, чтобы не навлечь беду

Что нельзя делать с ключами / pixabay

Наш дом - это наша крепость. А ключи от дома, наша энергия. Ранее, наши предки считали, что ключи от жилища несут символ и с ними было связано много примет.

Вообще, у многих народов мира ключи несут определенный смысл - это и власть, и могущество, и уважение и почет.

Но есть несколько знаков судьбы, которые связаны с ключами от дома, которые могут принести владельцу неприятности.

Потеряли ключи от дома - вы потеряли свое везение и удачу. Это может привлечь трудности и новые хлопоты.

В свой кошелек или портмоне нельзя ложить ключи. Также нельзя ложить ключи рядом с деньгами, это может повлечь финансовые трудности.

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Кроме того, ключи нельзя ложить на стол. У них должно быть определенное место или полочка в доме.

Вы увидели ржавый или грязный ключ на дороге - никогда не поднимайте его. Он принесет только негатив, и такую находку лучше оставить на месте.

Перед выходом из дома ваш ключ застрял в двери - это плохой знак. Вам придется преодолевать трудности на жизненном пути.

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Но, если вы смогли достать ключ, да еще и целым, ваши дела получится решить успешно и с прибылью.

Вы случайно нашли чужие ключи на улице, это к добру. Удача будет на вашей стороне. Вас может ожидать в ближайшее время повышение на работе, финансовая стабильность и хорошая прибыль.