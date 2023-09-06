Что съесть 8 сентября, чтобы излечиться от болезней: старые приметы

8 сентября церковь почитает память святой супружеской пары Натальи и Адриана. В народном календаре - праздник Наталья Овсяница.
На Руси день посвящали сбору овса. Из него варили кисель и выпекали овсяные блины. Предки также чтили лошадей и не заставляли их работать в этот день. Их кормили овсяной кашей и молотыми зернами овса.
Что можно делать 8 сентября
- В этот день нужно сварить овсяную кашу. Ею кормили больных людей и детей. Предки верили, что в этот день овсяная каша вылечит больных и даст силы детям.
- 8 сентября нужно сходить в церковь. Считается, что в этот день нужно помолиться святой Наталии и попросить у нее о крепком и счастливом браке.
- В этот день предки ставили в доме оберег. Они ставили в вазу ветку рябины с ягодами. Считается, что этот оберег защити дом от проблем и нечистой силы.
- Это отличный день для признания в любви. Также в этот день можно свататься, жениться и ходить на свидания. Предки верили, что сыгравшие в этот день свадьбу люди будут счастливы, у них будет крепкий союз.
Что нельзя делать 8 сентября
1. Нельзя 8 сентября принимать важные решения. Считается, что после этого могут возникнуть препятствия на пути к задуманному.
2. Нельзя 8 сентября лениться. Предки верили, что из-за этого будут финансовые проблемы и беды.
3. Нельзя 8 сентября переедать. На Руси предки питались в этот день постной пищей.
4. Нельзя 8 сентября жаловаться на судьбу. Также нельзя плакать и быть в плохом настроении. Это может притянуть неприятности.
5. Нельзя 8 сентября оскорбительно относиться к рябине. Это может притянуть беды.
Приметы 8 сентября
- Если утром заморозки, то зима будет ранней и морозной.
- Если на рябине мало ягод, то осень будет дождливой.
- Если рябина уродилась, то холода не за горами.
- Если листья березы и дуба еще не опали, то зима будет суровой.
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