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Что съесть 8 сентября, чтобы излечиться от болезней: старые приметы

Ангелина Подвысоцкая
6 сентября 2023, 16:14 обновлено 6 сентября, 16:27
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Что можно делать 8 сентября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от утраты денег.
погода, приметы
Что нельзя делать 8 сентября / фото: pexels

8 сентября церковь почитает память святой супружеской пары Натальи и Адриана. В народном календаре - праздник Наталья Овсяница.

На Руси день посвящали сбору овса. Из него варили кисель и выпекали овсяные блины. Предки также чтили лошадей и не заставляли их работать в этот день. Их кормили овсяной кашей и молотыми зернами овса.

Что можно делать 8 сентября

  • В этот день нужно сварить овсяную кашу. Ею кормили больных людей и детей. Предки верили, что в этот день овсяная каша вылечит больных и даст силы детям.
  • 8 сентября нужно сходить в церковь. Считается, что в этот день нужно помолиться святой Наталии и попросить у нее о крепком и счастливом браке.
  • В этот день предки ставили в доме оберег. Они ставили в вазу ветку рябины с ягодами. Считается, что этот оберег защити дом от проблем и нечистой силы.
  • Это отличный день для признания в любви. Также в этот день можно свататься, жениться и ходить на свидания. Предки верили, что сыгравшие в этот день свадьбу люди будут счастливы, у них будет крепкий союз.

Что нельзя делать 8 сентября

1. Нельзя 8 сентября принимать важные решения. Считается, что после этого могут возникнуть препятствия на пути к задуманному.

видео дня

2. Нельзя 8 сентября лениться. Предки верили, что из-за этого будут финансовые проблемы и беды.

3. Нельзя 8 сентября переедать. На Руси предки питались в этот день постной пищей.

4. Нельзя 8 сентября жаловаться на судьбу. Также нельзя плакать и быть в плохом настроении. Это может притянуть неприятности.

5. Нельзя 8 сентября оскорбительно относиться к рябине. Это может притянуть беды.

Приметы 8 сентября

  • Если утром заморозки, то зима будет ранней и морозной.
  • Если на рябине мало ягод, то осень будет дождливой.
  • Если рябина уродилась, то холода не за горами.
  • Если листья березы и дуба еще не опали, то зима будет суровой.

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