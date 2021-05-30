Чтобы деньги в доме водились: когда нельзя давать и брать в долг

Почему во вторник следует избегать одалживания денег.
Финансовая сфера в современном мире обросла множеством суеверий. Некоторые уже давно помогают привлекать финансовое благополучие.
Есть главные приметы, которые помогают уберечь от финансовых потерь, и важно знать, когда следует воздержаться от одалживания денег, да и самому обращаться за ними не следует, чтобы не разрушить финансовую стабильность.
Когда нельзя давать деньги в долг
От этого точно следует воздерживаться в начале определенных периодов:
- в первый день недели;
- в первый день месяца;
- в первый день года.
А вот появление денег в такие даты– к лучшему. Если в эти дни неожиданно случится прибавление в финансах, считается, что богатство будет сохранено и преумножено.
Во вторник тоже следует избегать одалживания денег, чтобы не застрять в долгах на всю оставшуюся жизнь.
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Еще нельзя давать деньги в долг на Крещение. Народные приметы утверждают, что таким образом будет нанесен ущерб собственному дому.
Как давать и брать деньги в долг
- Лучше не передавать деньги из рук в руки. Это приносит бедность как тому, кто занимает, так и тому, кто даёт в долг. Для того, чтобы избежать негативного значения этого поверья, положите купюры на любую поверхность — стол, кресло, тумбу.
- Отдавайте купюры левой рукой. Когда вы будете получать ваши деньги обратно, левой рукой держите кукиш за спиной. Это убережёт вас от сглаза и негативных эмоций вашего должника. Не факт, что таковые имеются, но лучше обезопасить себя.
- Давать и возвращать долги лучше мелкими купюрами. Крупные символизируют мощные потоки денежной энергии, с которыми лучше не расставаться. Если вы будете отдавать только мелкие деньги, вне зависимости от их суммы, это принесёт прибыль в будущем.
- Попросите должника отдавать вам деньги такими же купюрами, которые вы отдали ему.
- Не отдавайте деньги, если присутствует беспокойство по этому поводу.
- Долг должен приносить пользу и нести в своей основе новые возможности для развития. Занимать без особых последствий можно на развитие бизнеса, обучение, получение каких-либо профессиональных возможностей.
- Брать в долг желательно крупными купюрами.
- Если вы занимаете у кого-то деньги, берите их левой рукой. Приметы про деньги в долг гласят: если брать их таким образом, отдавать будет легко. Люди, которые берут заёмные деньги правой рукой, часто испытывают проблемы с их возвратом.