Чтобы деньги в доме водились: когда нельзя давать и брать в долг

Когда нельзя давать деньги в долг / goodfon.ru

Финансовая сфера в современном мире обросла множеством суеверий. Некоторые уже давно помогают привлекать финансовое благополучие.

Есть главные приметы, которые помогают уберечь от финансовых потерь, и важно знать, когда следует воздержаться от одалживания денег, да и самому обращаться за ними не следует, чтобы не разрушить финансовую стабильность.

Когда нельзя давать деньги в долг

От этого точно следует воздерживаться в начале определенных периодов:

в первый день недели;

в первый день месяца;

в первый день года.

А вот появление денег в такие даты– к лучшему. Если в эти дни неожиданно случится прибавление в финансах, считается, что богатство будет сохранено и преумножено.

Во вторник тоже следует избегать одалживания денег, чтобы не застрять в долгах на всю оставшуюся жизнь.

Читайте такжеКак правильно хранить деньги в кошельке для привлечения финансового благополучия

Еще нельзя давать деньги в долг на Крещение. Народные приметы утверждают, что таким образом будет нанесен ущерб собственному дому.

Как давать и брать деньги в долг