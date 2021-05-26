Приметы о посуде и еде, которые сулят удачу и приводят к нищите

Что нельзя делать за столом / freepik

Ни один день в жизни человека не проходит без приемов пищи. Приметы иногда помогают людям преодолеть трудности.

Наши предки всегда следили за незначительными событиями, происходящими во время трапезы, по которым предугадывали будущее. Так и появились приметы о еде и застольях.

Возможно, одна из этих примет предостережет вас об опасности или неприятностях. А предостережен, значит, вооружен.

Приметы для дома

Посуда бьется к счастью, стеклянная - к прибыли, причем, чем крупнее была посуда, чем больше осколков, тем больше прибыли вам ждать в скором времени.

Не выбрасывайте в мусор остатки хлеба, чтобы не испытывать нужду. Лучше вскормите их птицам или бездомным животным.

Раньше говорили, что есть во время чтения нельзя – это ухудшает память.

Со стола упал нож - ожидайте в скором времени гостя-мужчине, ложка - гостью.

Перед едой и сразу после нее съедайте кусочек белого хлеба, посыпанного солью: это привлечет счастье и благополучие в вашу жизнь.

Если вы едите яблоко, а оно вдруг выскальзывает и падает на пол, то это хорошая примета: вы будете приглашены на романтическое свидание.

Рыбу нужно есть с хвоста и "двигаясь" к голове. Если есть ее наоборот, от головы к хвосту, то рискуете накликать проблемы и неприятности.

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Не передавайте солонку из рук в руки, это приведет к ссоре.

Никогда не допивайте за другими любые напитки, чтобы не перенять грехи тех, кто пил из бокала или кружки до вас.

Пролитый на стол чай – к хорошим новостям.

Во время праздника нельзя ни с кем меняться своим бокалом, чтобы не передать свое счастье другому человеку.