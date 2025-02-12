Избавитесь от невзгод: что нужно сделать дома 13 февраля, приметы

Что нельзя делать 13 февраля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от сглазов.

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Что нельзя делать 13 февраля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день пасмурно

Почему нельзя начинать новые дела в этот день

Что нужно выбросить 13 февраля

13 февраля церковь почитает память святого преподобного Мартиниана. Как сообщает Главред, он в 18 лет решил посвятить себя Богу и ушел в пустыню, где прожил 25 лет. Мартиниан вел аскетический образ жизни и много времени молился.

Однажды к Мартиниану пришла женщина легкого поведения под видом бедной путешественницы, нуждающейся в помощи. Она попросила дать ей убежище на одну ночь. Мартиниан позволил ей остаться. Тогда женщина попыталась его соблазнить. Реакция преподобного удивила. Он сразу бросился в костер, обжег ноги и напомнил себе болью о вечной каре за грехи. Женщина была настолько поражена таким подвигом, что раскаялась и даже приняла монашеский постриг, стала подвижницей по имени Зоя.

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Мартиниан решил покинуть пустыню и поселиться на скале возле моря. Там он прожил еще несколько лет, пока у скалы не разбился корабль и выжившая женщина не попросила его помощи. Он решил уйти из пещеры, чтобы избежать соблазна. Мартиан дошел до Афин, где и умер через несколько лет в молитве.

Что можно делать 13 февраля

В этот день нужно сделать генеральную уборку и выбросить все ненужное. Считается, что вместе с грязью и лишним уйдут болезни и невзгоды.

В этот день стоит прочитать молитвы и заговоры от сглазов и дурных мыслей.

В этот день можно смотреть на звезды. Предки верили, что так можно увидеть свое будущее.

Что нельзя делать 13 февраля

1. Нельзя 13 февраля поддаваться соблазнам. Предки верили, что нечистая сила попытается сбить человека с пути.

2. Нельзя 13 февраля начинать новые дела. День считается неблагоприятным для подобного.

3. Нельзя 13 февраля ссориться. Иначе конфликт затянется надолго.

Приметы 13 февраля

Если в этот день вьюга или снег, то зима затянется.

Если в этот день ясная погода, то весна будет солнечной.

Если в этот день пасмурно, то весна будет холодной.

Если в этот день морозно, но сухо, то лето будет жарким.

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