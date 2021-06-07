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Как хранить мелочь, чтобы привлечь деньги: невероятные приметы

7 июня 2021, 03:02

Если хранить их правильно мелкие деньги, они помогут привлечь в дом богатство и достаток.

Приметы про деньги на удачу / pixabay

Несмотря на то, что сейчас все чаще стали оплачивать покупки банковской картой, наличные деньги все также остаются частью нашей жизни. И, если крупные купюры быстро исчезают из кошельков, то мелочь может неделями храниться в карманах и сумках.

Считается, что мелкие монетки в доме лучше не держать, т.к. они притягивают неприятности. Но если хранить их правильно, они помогут привлечь в дом богатство и достаток.

Эзотерики считают, что монеты и другие деньги могут впитывать негатив. Нельзя злиться, переживать, тем более, ругаться, если вы держите в руках мелочь.

Говорят, что можно отпугнуть удачу, если у вас в доме много пустой тары, ваши домочадцы любят свистеть в квартире и оставляют на ночь острые предметы на поверхности стола.

Денежный поток прекращается, если вы перестанете тратить заработанные средства. Сбережения нужны и важны, но основная часть заработка должна уходить на ваши нужды.

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Нежелательно дома держать мелочь, а иначе все, что вы заработали, начнет утекать, вы все растратите на ненужные вещи. Если скопилось много мелочи, нужно в один из воскресных дней сходить в магазин и все потратить или же раздать ее бедным. Иначе у вас в кошельке никогда не будет крупных купюр. Или же, как вариант, сделать из мелочи талисманы для привлечения финансового благополучия.

Талисманы из монеток

Не важно, сколько у вас скопилось монет, из них может получиться денежный талисман. Если их не так много, положите 1 денежку под порог или же под коврик на входе, так, чтобы ее никто не мог найти и забрать.

Еще одно надежное место – на столе под скатертью, где они гарантируют постоянный доход. Можно держать в кошельке монетку на счастье, но только особенную, например, юбилейную или подаренную вам хорошим человеком.

Если монет много, нельзя их раскидывать по всему дому, на видных местах, так вы притянете слезы и несчастья.

Как хранить мелочь, чтобы привлечь деньги

Копилка. Желательно купить копилку красного или золотого цвета. В нее лучше складывать самые крупные монетки, а не всю мелочь, что хранилась в вашем кошельке. Копилку нужно поставить в угол любой комнаты (кроме спальни).

В прихожей. Поставьте тарелку или же горшочек для мелочи, киньте несколько монеток. Ежедневно добавляйте по 1 монетке. Так вы притянете деньги.

Банка. Можно складывать мелочь в обычную стеклянную банку, но обязательно большую, в аквариум, но с прозрачными стенками. Он должен стоять на солнечной стороне квартиры или дома.

Мешочек. Раньше деньги было принято хранить в небольших мешочках, и сейчас они считаются талисманами. Такой мешок нужно полностью заполнить монетками и спрятать где-то в доме. Чем больше талисманов к квартире, тем выше вероятность вскоре получить большую прибыль.

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приметы
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