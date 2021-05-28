Как правильно хранить деньги в кошельке для привлечения финансового благополучия

Существует несколько правил по обращению с банкнотами, следование которым помогает стабилизировать финансовую ситуацию.
Для привлечения богатства мало только сильно трудиться и хорошо зарабатывать. Не менее важно и то, каким образом хранятся деньги в кошельке.
Согласно многочисленным народным приметам, чтобы привлечь настоящее финансовое благополучие, после получения заработанных денег необходимо их правильно поместить в кошелек.
Они должны там храниться бережно и в определенном порядке.
Как привлечь достаток - приметы
Когда вы получаете деньги, зарплату или вознаграждение обязательно приносите всю сумму домой. Если вам предстоит сделать необходимые покупки раньше, чем вы вернетесь, лучше воспользоваться полученными ранее средствами. Новым банкнотам и монетам необходимо переночевать дома с остальными деньгами — только после этого можно безбоязненно использовать их по прямому назначению.
Не храните деньги в пачках с нечетным количеством банкнот, у каждой купюры должен быть спутник.
Банкноты в кошельке должны быть обращены к вам и располагаться в порядке убывания достоинства. Когда человек открывает кошелек, большие купюры должны находиться ближе к его телу.
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Никогда не складывайте деньги случайным образом.
Заведите свою счастливую банкноту и сохраните ее. По мнению нумерологов, пишет joinfo.com, последние 2 цифры ее серийного номера должны соответствовать двум последним цифрам года вашего рождения.
Еще лучше, если соответствуют сразу 3 цифры, а в идеале — и все 4. Найти такую банкноту совсем непросто. Но как только это случится, ни в коем случае не тратьте ее и никому не отдавайте, а бережно сохраняйте как бесценный талисман удачи и финансового благополучия.
Такие простые правила помогут вам быть финансово благополучными.
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