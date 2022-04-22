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Как привлечь деньги на Пасху: простые приметы, которые должен сделать каждый 24 апреля

22 апреля 2022, 19:12

Такие денежные приметы выполняют только один раз в году, на Пасху.

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Как привлечь деньги на Пасху / pixabay

Пасха 2022 - большой семейный праздник, который ценят многие украинцы. В этот день можно привлечь удачу, здоровье, любовь и деньги.

Как отмечают эксперты, издавна есть только один ритуал, который помогал стать человеку богаче и жить в достатке.

На Пасху в церкви купите четное количество свечей, принесите в дом и разложите по парам. Свяжите свечи красной ниткой и произносите заговор на деньги: "Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дай мне, Господи, полон дом друзей и полную казну денег. Пусть мое богатство будет всем во благо. Аминь". Такой ритуал проводили всего один раз в год.

После чего стоит помочь нуждающимся деньгами, тогда вас ждет денежная прибыль весь год.

Чтобы в вашем доме всегда были деньги, стоит рано утром умыться серебряной водой. Вечером положите в бутылку с водой серебряную монету и возьмите с собой в церковь. Утром, после богослужения, каждый из членов семью должен трижды умыться этой водой.

Эксперты выделили еще один ритуал на Пасху. Утром, в обед и вечером нужно пересчитать все деньги в доме. Таким образом вы сможете приумножить свои финансы.

Денежные приметы на Пасху 2022

Чтобы не выбросить удачу из дома, нельзя после заката солнца перед Пасхой 2022 выносить мусор. Чтобы желание исполнилось на Пасху, нужно съесть освященное яблоко на Пасху.

Чтобы деньги всегда были в вашем кошельке, не выбрасывайте пасхальные крошки в мусор, а покормите птиц.

Чтобы ваша жизнь быстрее изменилась к лучшему, можно раздать паски и крашенки нуждающимся.

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