Какие вещи нельзя передавать из рук в руки: опасные приметы

Почему деньги нельзя передавать из рук в руки / pixabay

Есть вещи, которые притягивают к себе, как магнит, положительную и отрицательную энергию. Наши предки верили в приметы, и никогда не передавали из рук в руки эти вещь, потому что они накапливают в себе только негатив.

Чтобы не привлечь в свою жизнь беду и проблемы, следуйте этим правилам.

Деньги из рук в руки лучше не давать, чтобы их не стало меньше. Люди старались положить деньги скамью, стол или прилавок. В магазине стоит давать не в руки кассиру, а возле кассы.

Амулеты и предметы колдовства никогда нельзя трогать и брать в руки. Считается, что энергетика — позитивная и негативная — может перейти на другого человека вместе с амулетом, а это очень небезопасно для всех.

К оружию во все времена относились с почитанием, кинжалы, мечи и топоры не брали в руки женщины и дети, суеверие заключается в том, что у матери, которая передаст ребенку оружие, могут начаться проблемы со здоровьем.

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