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Люди кладут монетку под коврик для привлечения денег: как это делать правильно

Сергей Кущ
18 сентября 2023, 15:13 обновлено 18 сентября, 15:13
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Этот ритуал выполняется с целью привлечения финансовой удачи и процветания в дом.
Зачем кладут монетку под дверной коврик
Зачем кладут монетку под дверной коврик / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Иногда в жизни возникают периоды, когда у человека есть стабильный доход, но деньги постоянно утекают из дома. Даже при стремлении экономить, финансовая ситуация не улучшается, и всегда появляются неотложные затраты, требующие использования накоплений.

Поэтому некоторые люди, особенно те, кто сталкивается с трудностями в обеспечении финансового благополучия, прибегают к помощи денежных амулетов.

Зачем люди кладут монетку под дверной коврик?

Этот ритуал выполняется с целью привлечения финансовой удачи и процветания в дом. Обычно это делается в одиночестве. Для проведения этого обряда не обязательно придерживаться определенной фазы луны, но выбор дня недели имеет значение – лучше всего выбрать вторник, так как этот день ассоциируется с планетой Марс, которая приписывается мощной финансовой энергии.

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Как правильно положить монетку под коврик?

Перед началом ритуала желательно провести генеральную уборку в доме, так как деньги предпочитают чистоту. Важно избавиться от накопившегося мусора в коридоре.

Когда все готово и наступил выбранный вторник, можно начать обряд. Для этого подходит монетка любого номинала, но предпочтительнее выбрать монету с желтым оттенком.

Монету следует сжать в левой руке и приложить руку к губам, произнося следующие слова трижды: "Моя копейка денежки зазывает, у порога встречает. Входите в дом, денежки мелкие и крупные, здесь вам место приготовлено. Хозяйка денежки привечает. Копитесь, прибавляйтесь и силы набирайтесь. Мое слово нерушимо. Как говорю – так и сбудется".

Важно поддерживать веру в то, что в доме скоро наступит финансовое благополучие, и сконцентрироваться на своем желании. Без веры в успех, начинать этот ритуал не рекомендуется.

После произнесения заклинания монетку следует поместить под коврик с внутренней стороны входной двери. Далее можно заниматься своими делами, например, отправиться на работу.

Важно помнить, что к денежному талисману не должен прикасаться никто, особенно чужие люди. Во время уборки его можно поднять, но затем следует вернуть обратно на свое место.

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