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Магнит для денег: что нужно сделать в Чистый четверг, чтобы привлечь удачу на весь год

20 апреля 2022, 10:42

Чтобы в доме всегда был уют и благополучие, обязательно уберите все в Чистый четверг.

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Приметы про деньги / ua.depositphotos.com

21 апреля в Украине отмечают Чистый четверг 2022 перед Пасхой. Это один из важнейших праздников, и поэтому с Чистым четвергом связано немало примет и поверий.

В этот день, согласно православным канонам, вспоминается Тайная вечеря Иисуса Христа со своими учениками.

Многие люди ждут Чистый четверг, чтобы совершить различные обряды, которые укрепляли семейное благополучие и здоровье всех членов семьи на целый год.

Как привлечь удачу и деньги в Чистый четверг

В четверг важно проснуться до восхода и принять душ. Вода в этот день избавляет от грехов и помогает справиться с недугами.

Накануне Чистого четверга стоит бросить серебряную монету в воду и утром умыться этой водой. Тогда здоровье будет весь год.

В церкви нужно обязательно купить Страстную свечу, которую держать возле иконы в доме весь год. Если в доме кто заболел, зажигают именно эту свечу.

Чтобы в доме всегда был уют и благополучие, обязательно уберите все в Чистый четверг.

В Чистый четверг принято пересчитывать все деньги. Причем ни один раз, а три – до восхода солнца, в полдень и после заката. Эта традиция "приманивала" богатство.

Четверговая соль - как приготовить

В Великий четверг готовят четверговую соль. Для этого соль перепекают в печи или на сковороде, а затем освящают в церкви, чтобы она набралась целебных свойств.

Также каждый член семьи должен взять по горсточке соли и ссыпать в общий мешочек. Мешочек хранили на протяжении всего года.

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Что нужно сделать в Чистый четверг

Главная традиция Чистого четверга – это выпечка пасхальных куличей и покраска яиц. По традиции, тесто ставили в четверг утром, а к вечеру, прочитав молитву, приступали к делу.

Если кулич получился пышный и воздушный, весь год ждать удачи. Если тесто не взошло и стало сухим, то ждать проблем.

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