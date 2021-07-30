Названы 4 вещи, которые нельзя отдавать и выбрасывать

Что нельзя выбрасывать из дома / pixabay

Каждый из нас любит чистоту и порядок, и хотя бы раз в неделю привыкли делать уборку. Как правило, вещи выбрасываются за ненадобностью и непригодностью.

Однако суеверные люди считают, что каждая вещь таит в себе определенную энергетику, поэтому, выбросив что-то важное, человек рискует навлечь несчастье на себя и близких.

Детские вещи и обувь. Наши предки раньше категорически запрещали избавляться от вещей, которые становились малы детям. Их обычно отдавали нуждающимся. Считалось, что если одежду или обувь выкинуть, то ими могут воспользоваться для колдовства и порчи.

Свадебное платье, свадебный костюм. Такие вещи ни за что нельзя выбрасывать из дома. Свадебные наряды считаются символами любви молодоженов. Если свадебную одежду выбросить, не исключено, что жизнь мужа и жены испортят ссоры, недопонимание, измены.

Расческа. Нельзя выбрасывать гребни, полотенца, платки — предметы, несущие энергетику человека, которые люди с нечистыми помыслами могут обернуть в пользу себе и во вред окружающим.

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Кошелек нельзя выбрасывать. Этот предмет несет финансовую удачу, и если вы его выбросите на мусор, в ближайшее время прибыли вам не видать. Также нельзя дарить свой кошелек, он может перенаправить денежный поток от бывшего хозяина вещи к себе.

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