Названы приметы для привлечения благополучия, денег и удачи

Приметы о привлечении денег / pixabay

С каждым временем года связано множество примет и суеверий, и лето не исключение.

Иногда, даже современного человека порой обстоятельства заставляют верить, что есть некие высшие силы, способные управлять различными аспектами жизни. В эти приметы верили еще наши предки и дошли они до наших времен неспроста, поэтому советуем прислушаться к ним.

Главред расскажет, какие же приметы расскажут о скором богатстве, а какие привлекут в ваш дом счастье и благополучие.

Воображаемые деньги

Если зачесалась левая ладонь, то вас в скором времени ждет финансовое вознаграждение. Чтобы все получилось, нужно провести ритуал: почесать ладонь, сжать ее в кулак и опустить в карман на несколько секунд.

Дырка в кармане

К серьезным финансовым тратам могут привести дырки в карманах или разрывы по шву. Об этом эзотерике говорится, что любая энергия может проникнуть через маленькое отверстие. Рваные карманы обязательно зашивайте.

Новолуние

Известно, что новолуние усиливает магические силы ритуалов. Если в этот период позвенеть монетками, поглаживая их, то скоро появятся новые источники доходов.

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Отношение к деньгам

Деньги водятся только у тех, кто их уважает и бережет. С монетами и купюрами обращайтесь очень внимательно и аккуратно. Кладите банкноты в кошелек.

Пустые карманы

Выходить с пустыми карманами из дома запрещается, так как пустота притягивает нищету и бедность. Именно поэтому всегда нужно захватить с собой хотя бы одну монету.

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Приманки для денег

Наши предки верили, что для привлечения удачи можно использовать растения: