Очень плохая примета: что нельзя носить в день церковного праздника 5 сентября

Ангелина Подвысоцкая
4 сентября 2025, 17:45
119
Что можно делать 5 сентября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от болезней и греха.
приметы
Что нельзя делать 5 сентября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день на калине много ягод
  • Какую одежду нельзя носить в этот день
  • Почему нужно заняться уборкой 5 сентября

5 сентября церковь почитает память Захария из священнической семьи Авии. Как сообщает Главред, Захарий был священником, а его жена Елисавета была из рода Аарона и также принадлежала колену священника. Супруги вели праведную жизнь.

Долгое время Захария и Елисавета оставались бездетными. Однажды Захария совершал кадильную службу в Иерусалимском храме. В этот день ему явился архангел Гавриил и сказал, что в преклонном возрасте у них будет сын Иоанн, который будет "велик перед Господом".

видео дня

Захария усомнился в этом. За это архангел наказал его немотой, пока не исполнится слово Божие. Когда у них родился мальчик и его назвали Иоанном, Захария вновь смог говорить. Еще некоторое время он служил в храме. Когда царь Ирод приказал убить младенцев во Вифлееме и окрестностях. Тогда убить хотели и Иоанна, но Елисавета сбежала с ребенком, а Захарий остался в храме.

Что можно делать 5 сентября

  • В этот день нужно помолиться. У святых просили здоровья для малышей и легких родов.
  • В этот день нужно хорошо искупаться. Предки верили, что это принесет здоровье и очистит организм от болезней.
  • В этот день можно играть свадьбы. День благоприятен для этого.

Что нельзя делать 5 сентября

1. Нельзя 5 сентября начинать новые дела. Они могут не увенчаться успехом

2. Нельзя 5 сентября спать допоздна. Лучше не откладывать важные дела на потом.

3. Нельзя 5 сентября ссориться и сплетничать. Иначе конфликты могут затянуться надолго.

4. Нельзя 5 сентября носить грязную и рваную одежду. Вы рискуете притянуть к себе болезни.

5. Нельзя 5 сентября заниматься грязным или тяжелым физическим трудом. Это считается грехом.

6. Нельзя 5 сентября гадать. Церковь призывает провести день в молитве.

Приметы 5 сентября

  • Если в этот день не улетели еще ласточки и журавли, то скоро наступит "бабье лето".
  • Если в этот день очень высокий муравейник, то зима будет холодной.
  • Если в этот день на калине много ягод, то зима будет суровой.
  • Если в этот день не видно и не слышно лягушек, то будет непогода.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы
