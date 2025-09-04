Очень плохая примета: что нельзя носить в день церковного праздника 5 сентября

Что можно узнать:
5 сентября церковь почитает память Захария из священнической семьи Авии. Как сообщает Главред, Захарий был священником, а его жена Елисавета была из рода Аарона и также принадлежала колену священника. Супруги вели праведную жизнь.
Долгое время Захария и Елисавета оставались бездетными. Однажды Захария совершал кадильную службу в Иерусалимском храме. В этот день ему явился архангел Гавриил и сказал, что в преклонном возрасте у них будет сын Иоанн, который будет "велик перед Господом".
Захария усомнился в этом. За это архангел наказал его немотой, пока не исполнится слово Божие. Когда у них родился мальчик и его назвали Иоанном, Захария вновь смог говорить. Еще некоторое время он служил в храме. Когда царь Ирод приказал убить младенцев во Вифлееме и окрестностях. Тогда убить хотели и Иоанна, но Елисавета сбежала с ребенком, а Захарий остался в храме.
Что можно делать 5 сентября
- В этот день нужно помолиться. У святых просили здоровья для малышей и легких родов.
- В этот день нужно хорошо искупаться. Предки верили, что это принесет здоровье и очистит организм от болезней.
- В этот день можно играть свадьбы. День благоприятен для этого.
Что нельзя делать 5 сентября
1. Нельзя 5 сентября начинать новые дела. Они могут не увенчаться успехом
2. Нельзя 5 сентября спать допоздна. Лучше не откладывать важные дела на потом.
3. Нельзя 5 сентября ссориться и сплетничать. Иначе конфликты могут затянуться надолго.
4. Нельзя 5 сентября носить грязную и рваную одежду. Вы рискуете притянуть к себе болезни.
5. Нельзя 5 сентября заниматься грязным или тяжелым физическим трудом. Это считается грехом.
6. Нельзя 5 сентября гадать. Церковь призывает провести день в молитве.
Приметы 5 сентября
- Если в этот день не улетели еще ласточки и журавли, то скоро наступит "бабье лето".
- Если в этот день очень высокий муравейник, то зима будет холодной.
- Если в этот день на калине много ягод, то зима будет суровой.
- Если в этот день не видно и не слышно лягушек, то будет непогода.
