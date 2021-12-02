Полнолуние в декабре 2021: что нельзя делать в этот день и что можно, ритуал на привлечение денег

Полнолуние декабрь 2021 / depositphotos.com/

В декабре 2021 Луна достигнет пика своей активности 19 декабря в 6:38 по киевскому времени. Полнолуние в декабре 2021 состоится в созвездии Близнецов.

Луна в Близнецах не предвещает успеха тем, кто в этот день решится на изменения. Новые проекты и начинания потерпят неудачу, а крупные покупки окажутся неудачными. Расположение планет неблагоприятно для проведения финансовых операций. Не стоит брать и давать в долг и вкладывать деньги в проекты, даже те которые обещают выгоду.

О том, как фазы Луны могут отразиться на здоровье и благополучии, читайте в нашем материале: Лунный календарь на декабрь 2021: знаки судьбы, большие потери и самый опасный день.

Полнолуние в декабре 2021: что можно делать

День полнолуние 19 декабря также называют "Холодной Луной", "Снежной Луной" или "Траурной Луной". Этот день предшествует самой длинной ночи года – 21 декабря – день зимнего солнцестояния.

День полнолуния лучше всего провести в спокойствии, ни в коем случае не вступая в конфликты и не провоцируя ссоры и разногласия. Можно заняться творчествои и медитацией. Прогулки на свежем воздухе не только пойдут на пользу здоровью, но и помогут привести в порядок мысли и чувства. Хорошо заняться долгосрочным планированием и поставить цели на новый год. Расслабиться в конце дня поможет ванна с аромамаслами и травяной чай.

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Что нельзя делать в полнолуние

15 лунные сутки - энергетически мощный день, который может оказать крайне негативное влияние. Чтобы избежать серьезных проблем в день полнолуния не стоит:

начинать что-то новое;

менять место работы;

проводить хирургические вмешательства;

отправляться в поездки;

стричь и красить волосы и ногти;

переедать и злоупотреблять алкоголем.

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Ритуал на деньги в полнолуние

Его нужно выполнят в ночь на полнолуние – 15-16 лунные сутки. Для этого, необходимо ночью выйти на улицу или балкон с монеткой в руках и глядя на луну три раза произнести:

Иду на торг купцом, возвращаюсь на соболе молодцом, заношу домой клад, дай Бог столько денег, что бы не было куда класть. Аминь.

После этого необходимо пометить монетку и спрятать в кошельке до следующего месяца. Повторять обряд нужно каждый месяц.

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