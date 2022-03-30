Приметы на 1 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду

1 апреля нельзя начинать новые дела, успеха они не принесут.
1 апреля церковь почитает память святых мучеников Хрисанфа и Дарии, которые жили в Риме в III веке. Люди назвали этот праздник Грязная Дарьяа, так как к этому дню активно таяли сугробы на дорогах.
Хозяйка обязательно нужно приготовить вкусный пирог и пригласить гостей. Считалось, что гости в этот день способны принести удачу в дом.
Так, обычай разыгрывать друг друга 1 апреля - как сейчас говорят в День смеха.
Что нельзя делать в этот день 1 апреля
Нельзя 1 апреля ругаться и кричать. Можно навлечь проблемы в дом.
Нельзя 1 апреля плакать, даже от счастья. Можно привлечь проблемы на полгода.
Нельзя 1 апреля начинать новые дела. Они не принесут хорошего результата, а все усилия станут напрасными.
Нельзя 1 апреля девушкам оборачиваться на женский голос, иначе весь год придется пробыть в одиночестве.
Приметы на 1 апреля
Если 1 апреля теплый и ясный день, то значит лето будет сухое и ветреное.
Если 1 апреля идет дождь, то летом не будет засухи.
Если 1 апреля лежит снег, то это предвещало прохладное лето с обильными осадками.
Если 1 апреля ночью не видно звезд, то значит погода в ближайшее время будет теплой.
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