Приметы на 1 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 1 мая / pixabay

1 мая церковь почитает память святителя Космы, исповедника, епископа Халкидонского. В народном календаре эта дата получила названия Кузьма огородник.

С этого дня можно активно работать в поле. Сажали редис, морковь, лук, укроп и петрушку. При посадке загадывали желание и верили, что оно сбудется, а ростки будут сильными и здоровыми.

Верили, что все растения и овощи, посаженные в этот день, будут защищены от заморозков, засухи и непогоды.

Если пройдет дождь 1 мая, то женщины смачивали волосы, чтобы они хорошо росли. По народному поверью, святой Козьма, беспокоился о крестьянском благополучии.

Что нельзя делать 1 мая

Нельзя 1 мая делать ремонты. Физический труд в Кузьмин день не приветствуется.

Нельзя 1 мая много и долго спать. Можно упустить всю удачу.

Нельзя стирать и гладить 1 мая.

Нельзя мыть полы и убирать в доме 1 мая.

Нельзя делать косметологические процедуры 1 мая.

Нельзя 1 мая грустить. Иначе вы не сможете избавиться от плохого настроения целый год.

Приметы на 1 мая

Если кукушка кукует, то будут теплые дни в мае.

Если день жаркий, то вторая половина месяца будет холодной.

Если зацвела рябина, то тепло будет стойкое.

Если черемуха зацвела, что ждать похолодания.

Если дожди в этот день, то ждать хорошего урожая.

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