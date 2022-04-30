Приметы на 1 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду

Верили, что все растения и овощи, посаженные в этот день, будут защищены от заморозков.
1 мая церковь почитает память святителя Космы, исповедника, епископа Халкидонского. В народном календаре эта дата получила названия Кузьма огородник.
С этого дня можно активно работать в поле. Сажали редис, морковь, лук, укроп и петрушку. При посадке загадывали желание и верили, что оно сбудется, а ростки будут сильными и здоровыми.
Верили, что все растения и овощи, посаженные в этот день, будут защищены от заморозков, засухи и непогоды.
Если пройдет дождь 1 мая, то женщины смачивали волосы, чтобы они хорошо росли. По народному поверью, святой Козьма, беспокоился о крестьянском благополучии.
Что нельзя делать 1 мая
Нельзя 1 мая делать ремонты. Физический труд в Кузьмин день не приветствуется.
Нельзя 1 мая много и долго спать. Можно упустить всю удачу.
Нельзя стирать и гладить 1 мая.
Нельзя мыть полы и убирать в доме 1 мая.
Нельзя делать косметологические процедуры 1 мая.
Нельзя 1 мая грустить. Иначе вы не сможете избавиться от плохого настроения целый год.
Приметы на 1 мая
Если кукушка кукует, то будут теплые дни в мае.
Если день жаркий, то вторая половина месяца будет холодной.
Если зацвела рябина, то тепло будет стойкое.
Если черемуха зацвела, что ждать похолодания.
Если дожди в этот день, то ждать хорошего урожая.
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