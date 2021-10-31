Приметы на 1 ноября: что нельзя делать в день Ивана и как не попасть в беду

Что нельзя делать 1 ноября / pixabay

1 ноября по народному календарю отмечается Иванов день, а церковь почитает святого Иоанна Рыльского.

Наши предки 1 ноября называли днем проводов осени. Именно с начала ноября меняется погода и наступают холода.

Хозяйки старались 1 ноября сыпать на улице зерно, чтобы прилетели сороки. Если птица мирно клюет зернышки, то домовой не побеспокоит хозяев в течение зимы.

Что нельзя делать 1 ноября в Иванов день

Нельзя 1 ноября открывать окна и двери в доме и квартире, они должны быть обязательно закрытыми.

Нельзя ругаться ни с кем, иначе это приведет к плохим последствиям.

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Вещи, которые сушатся на улице или висят на балконе лучше убрать, или перенесите стирку на другой день. Человек, который наденет эти вещи, обязательно притянет к себе несчастье.

Приметы на 1 ноября в Иванов день

Если 1 ноября мороз, в день Дмитрия Солунского, 8 ноября, ожидается оттепель.

Если на улице тепло, ждите теплой зимы и ранней весны.

Если земля перед снегопадом подмерзла, грядущий год будет урожайным.