Приметы на 1 ноября: что нельзя делать в день Ивана и как не попасть в беду

Нельзя надевать чистые вещи, которые ночью сушились на улице.
1 ноября по народному календарю отмечается Иванов день, а церковь почитает святого Иоанна Рыльского.
Наши предки 1 ноября называли днем проводов осени. Именно с начала ноября меняется погода и наступают холода.
Хозяйки старались 1 ноября сыпать на улице зерно, чтобы прилетели сороки. Если птица мирно клюет зернышки, то домовой не побеспокоит хозяев в течение зимы.
Что нельзя делать 1 ноября в Иванов день
Нельзя 1 ноября открывать окна и двери в доме и квартире, они должны быть обязательно закрытыми.
Нельзя ругаться ни с кем, иначе это приведет к плохим последствиям.
Вещи, которые сушатся на улице или висят на балконе лучше убрать, или перенесите стирку на другой день. Человек, который наденет эти вещи, обязательно притянет к себе несчастье.
Приметы на 1 ноября в Иванов день
Если 1 ноября мороз, в день Дмитрия Солунского, 8 ноября, ожидается оттепель.
Если на улице тепло, ждите теплой зимы и ранней весны.
Если земля перед снегопадом подмерзла, грядущий год будет урожайным.