Приметы на 1 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 1 октября / goodfon.ru

Ежегодно церковь почитает 1 октября память святой Арины Фригийской. А в народе это день называли - Шиповница.

Считалось, что именно сегодня созревает шиповник, который очень полезен для здоровья.

При первой возможности стоит пойти в лес и собрать шиповник. 1 октября существует поверье, что шиповник обладает невероятной силой и даже способен исцелять от недугов.

Хозяйки из шиповника готовили компоты и разные целебные отвары, которые зимой помогали избавиться от болезни.

1 октября есть много запретов и примет о которых расскажет Главред.

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Что нельзя делать 1 октября

Нельзя 1 октября хвастаться. Считалось плохим и дурным знаком, которые несут неудачи.

В день святой Арины можно просить только самое необходимое.

Нельзя 1 октября спорить со свекровью, и родными. Можно отношения испортить навсегда.

Если у вас в доме образовалась паутина, нельзя ее убирать. Таким образом, ваш дом защищают от сглаза.

Нельзя 1 октября убивать и прогонять пауков - можно лишится достатка.

Приметы на 1 октября

По ветру судили о погоде на ближайший месяц. Если северный ветер – жди заморозки, если южный – жди тепло.

Зима будет поздней, если листья березы не облетели.

На Покров будет снег - если журавли улетели.

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