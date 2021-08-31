Приметы на 1 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду в первый день осени

В этот день женщины старались убирать в доме, мыть окна после лета, делать заготовки на зиму.
Лето 2021 подошло к концу, и с 1 сентября вступает в свои права осень. В церковном календаре православные отмечают и почитают память Фекла, а в народе этот день называли Феклой-свекольницей.
В этот день люди начинали убирать свеклу и морковку, готовились к зиме и старались как можно больше сделать работы по дому.
Люди верили, что собранные сегодня свекла и морковь обладают лечебными свойствами, и зимой могут помочь. Свеклу сушили и прикладывали к больным суставам, а еще наши предки кусочек свеклы, собранный 1 сентября, прикладывали к больному зубу. Из собранной сегодня морковки делали вкусный сок, считалось что он помогает при потере зрения.
В этот день женщины старались убирать в доме, мыть окна после лета, готовить заготовки на зиму и угощения из нового урожая.
Что нельзя делать 1 сентября
Нельзя категорически никого обсуждать.
В этот день можно накликать большие финансовые трудности, стоит все проблемы с деньгами отложить на потом.
Нельзя никому рассказывать сны. В ночь с 31 августа на 1 сентября, как правило, сняться вещие сны.
Нельзя отправляться в дальнее путешествие и надевать новую одежду.
Приметы на 1 сентября
Зима наступит рано - если журавли 1 сентября улетают
Погода хорошая в сентябре - если ясная и солнечная погода 1 сентября
Трава зеленая - весна будет теплая в 2022 году
Вороны сильно каркают возле дома - к болезням.
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