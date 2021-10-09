Приметы на 10 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 10 октября / pixabay

10 октября церковь почитает память преподобного Савватия Соловецкого, основателя обители на Соловках.

В этот день люди готовили пчел к предстоящей зиме. С этого дня на зиму в омшаник убирали улья с пчелами.

В народе говорили: "Уносит пчелиная матка в далекие теплые края ключи от лета".

Пчеловоды вместе с детьми молились святому Савватию. Просили хорошего урожая в будущем году и спокойной зимы.

Что нельзя делать 10 октября

Нельзя работать и делать уборку в доме. Считалось такое занятие большим грехом.

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По мнению наших предков, все сделанное в этот день пользы не принесет.

Нельзя ходить в лес 10 октября, будет сопутствовать неудача.

Приметы на 10 октября

Если первый снег в этот день выпал, то через 40 дней наступит настоящая зима.

Северный ветер – к холодной зиме, южный – к теплой.

Сухая погода в этот день указывает на то, что холода наступят нескоро.

Гроза на Савватия – к бесснежной, теплой и короткой зиме.

Много шишек на соснах и елях – зимние месяцы будут холодными.