Приметы на 10 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду

По примете, все сделанное в этот день пользы не принесет.
10 октября церковь почитает память преподобного Савватия Соловецкого, основателя обители на Соловках.
В этот день люди готовили пчел к предстоящей зиме. С этого дня на зиму в омшаник убирали улья с пчелами.
В народе говорили: "Уносит пчелиная матка в далекие теплые края ключи от лета".
Пчеловоды вместе с детьми молились святому Савватию. Просили хорошего урожая в будущем году и спокойной зимы.
Что нельзя делать 10 октября
Нельзя работать и делать уборку в доме. Считалось такое занятие большим грехом.
По мнению наших предков, все сделанное в этот день пользы не принесет.
Нельзя ходить в лес 10 октября, будет сопутствовать неудача.
Приметы на 10 октября
Если первый снег в этот день выпал, то через 40 дней наступит настоящая зима.
Северный ветер – к холодной зиме, южный – к теплой.
Сухая погода в этот день указывает на то, что холода наступят нескоро.
Гроза на Савватия – к бесснежной, теплой и короткой зиме.
Много шишек на соснах и елях – зимние месяцы будут холодными.