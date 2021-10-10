Приметы на 11 октября: что нельзя делать в самый опасный день октября

Что нельзя делать 11 октября / pixabay

11 октября церковь почитает преподобного Харитона Исповедника, а наши предки называли праздник Харитонов день.

В ночь на 11 октября в Харитонов день молодые пары просили святого уберечь их союз и не позволили никому его разрушить.

Наши предки считали 11 октября самым опасным днем осени. Не выходили по возможности даже во двор, чтобы злые люди не сглазили. Привычными домашними делами, как правило, тоже не занимались.

Что нельзя делать 11 октября в Харитонов день

Нельзя 11 октября принимать гостей.

Нельзя кушать ягоды и собирать их, можно сильно заболеть.

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Нельзя никому рассказывать о проблемах в семье и доме, можно привлечь еще больше проблем.

Приметы 11 октября

Западный ветер — зима ожидается снежной.

Ветер с севера — зимой будет много снега и мороза.

Низко идущие по небу тяжелые облака предвещают скорую стужу.

Если осиновые листья лежат кверху лицом — зима будет теплая.