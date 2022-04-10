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Приметы на 12 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду

10 апреля 2022, 23:08

Хозяйки 12 апреля пекут каждому члену семьи свою "лесенку", чтобы было здоровье.

весна
Что нельзя делать 12 апреля / pixabay

12 апреля церковь почитает память Иоанна Лествичника. Память святого в православной церкви совершается не только 12 апреля, но еще и в четвертое воскресенье Великого поста.

В этот день было принято печь длинные лепешки с выложенными сверху из теста перекладинами. Называли такую выпечку "лестницами" или "лесенками". Сдобу в виде лесенки наши предки ещё пекли в праздник Вознесение Господне.

Сейчас хозяйки пекут каждому члену семьи свою "лесенку", чтобы каждый был здоров.

Что нельзя делать 12 апреля

Нельзя 12 апреля молодым парам наведываться в дом родителей, иначе ссоры не избежать.

Нельзя 12 апреля долго смотреть из окна на улицу. Можно привлечь беду.

Нельзя 12 апреля просто так выходить из дома. Можно тяжело заболеть.

Приметы на 12 апреля

Если черешня зацвела, то пришло время сеять свеклу и кукурузу.

Если лошадь пьет много воды, то скоро пойдет дождь.

Если пчелы после зимы начинают вылетать из улья, то стоит ждать в ближайшие дни хорошую погоду.

Если на Ивана Лествичника зацвел одуванчик, то значит лето будет коротким.

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