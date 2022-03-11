Приметы на 12 марта: что нельзя делать и как уберечь семью от беды

Что нельзя делать 12 марта / pixabay

12 марта церковь почитает память преподобного Прокопия Декаполита.

В народном календаре дата получила название Прокоп Перезимний.

Раньше верили, что день Прокопа был непредсказуемым. Произойти могло всякое – и плохое, и хорошее.

Что нельзя делать 12 марта

Нельзя отправляться в дальнюю дорогу 12 марта. Могут произойти неприятности.

Нельзя одалживать деньги. Можно лишиться всех сбережений.

Нельзя подстригать волосы и красить их.

Нельзя 12 марта спешить и совершать необдуманные поступки.

Нельзя громко кричать и разговаривать.

Приметы на 12 марта

Если 12 марта солнечная погода, то снега уже не будет.

Если 12 марта распустились котики на деревьях, то урожай будет хорошим.

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