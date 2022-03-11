Приметы на 12 марта: что нельзя делать и как уберечь семью от беды

Нельзя 12 марта спешить и совершать необдуманные поступки.
12 марта церковь почитает память преподобного Прокопия Декаполита.
В народном календаре дата получила название Прокоп Перезимний.
Раньше верили, что день Прокопа был непредсказуемым. Произойти могло всякое – и плохое, и хорошее.
Что нельзя делать 12 марта
Нельзя отправляться в дальнюю дорогу 12 марта. Могут произойти неприятности.
Нельзя одалживать деньги. Можно лишиться всех сбережений.
Нельзя подстригать волосы и красить их.
Нельзя 12 марта спешить и совершать необдуманные поступки.
Нельзя громко кричать и разговаривать.
Приметы на 12 марта
Если 12 марта солнечная погода, то снега уже не будет.
Если 12 марта распустились котики на деревьях, то урожай будет хорошим.
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Автор: Маша Тупченко