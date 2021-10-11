Приметы на 12 октября: что нельзя делать в день Феофана и как не попасть в беду

Нельзя 12 октября оставлять пустую солонку на столе, могут быть финансовые проблемы.
12 октября церковь почитает преподобного Феофана. Святой помогал бедным и нуждающимся.
Наши предки этот день называли Феофан Милостив. Люди в этот день просили святого прожить без сильных морозов предстоящую зиму, и быть здоровыми.
Люди в этот день охотились на зайцев. Тот, кому удалось поймать зверька, будет удачлив весь год.
Что нельзя делать 12 октября в день Феофана
Нельзя много работать. Нельзя пить алкоголь, можно привлечь беду.
Нельзя ругаться с близкими, можно привлечь еще больше неприятностей.
Нельзя мыть голову, стричь и красить волосы 12 октября.
Нельзя оставлять пустую солонку на столе, могут быть финансовые проблемы.
Приметы на 12 октября
Снег скоро выпадет, если появился сильный туман.
Если на Феофана гремит гром, в ближайшие дни будет тепло.
Много шишек под ногами, вскоре хорошие новости придут в вашу жизнь.
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