Приметы на 12 сентября: что нельзя делать в день Александра

Что нельзя делать 12 сентября в день Александра / pixabay

Ежегодно 12 сентября в церковном календаре отмечают, и православные почитают память святителя Александра. А в народе этот день называют - Александров день.

После праздника Иоанна Предтечи, когда запрещалось устраивать праздники и застолья, 12 сентября принято было накрывать стол и приглашать гостей.

В этот день хозяйки трудились на кухне. Пекли вкусные караваи, и готовили угощения, обязательно из ячменя.

В этот день женщины молились Александру, которые мечтали стать матерью и просили здорового дитя.

С этого дня уже практически все работы в огороде оканчивали и устраивали посиделки. Делали разные поделки, шили, вязали, и вышивали.

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Что нельзя делать 12 сентября в день Александра

Пришел гость в дома - здороваться с ним нельзя, к ссорам и неудачам.

Нельзя одалживать и тратить много денег - к финансовым потерям.

Нельзя 12 сентября мыть голову.

Нельзя стирать и сушить белье 12 сентября - к болезням и потерям в семье.

Мелочь и железные деньги до полудня считать категорически нельзя.

Нельзя желать зла и ругаться.

Приметы на 12 сентября

Много рябины в лесу – к дождливой осени.

Теплый вечер и звездная ночь – к хорошему урожаю в следующем году.

Паутина по растениям стелется – к теплу.

Цветки полевых ноготков развернули после 10 утра свои венчики – к дождю.

Если птицы высоко в небе кружат и не улетают, то осень будет теплой и сухой.

Звездопад 12 сентября сулит неурожай в следующем году.

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