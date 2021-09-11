Приметы на 12 сентября: что нельзя делать в день Александра

В этот день женщины молились Александру, которые мечтали стать матерью и просили здорового дитя.
Ежегодно 12 сентября в церковном календаре отмечают, и православные почитают память святителя Александра. А в народе этот день называют - Александров день.
После праздника Иоанна Предтечи, когда запрещалось устраивать праздники и застолья, 12 сентября принято было накрывать стол и приглашать гостей.
В этот день хозяйки трудились на кухне. Пекли вкусные караваи, и готовили угощения, обязательно из ячменя.
В этот день женщины молились Александру, которые мечтали стать матерью и просили здорового дитя.
С этого дня уже практически все работы в огороде оканчивали и устраивали посиделки. Делали разные поделки, шили, вязали, и вышивали.
Что нельзя делать 12 сентября в день Александра
Пришел гость в дома - здороваться с ним нельзя, к ссорам и неудачам.
Нельзя одалживать и тратить много денег - к финансовым потерям.
Нельзя 12 сентября мыть голову.
Нельзя стирать и сушить белье 12 сентября - к болезням и потерям в семье.
Мелочь и железные деньги до полудня считать категорически нельзя.
Нельзя желать зла и ругаться.
Приметы на 12 сентября
Много рябины в лесу – к дождливой осени.
Теплый вечер и звездная ночь – к хорошему урожаю в следующем году.
Паутина по растениям стелется – к теплу.
Цветки полевых ноготков развернули после 10 утра свои венчики – к дождю.
Если птицы высоко в небе кружат и не улетают, то осень будет теплой и сухой.
Звездопад 12 сентября сулит неурожай в следующем году.
Читайте такжеСиноптик рассказала, когда в Украине выпадет первый снег и ударит мороз