Приметы на 13 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 13 апреля / pixabay

13 апреля церковь почитает память преподобного Ипатия Чудотворца. Святой славился чудесами исцеления, молитвами врачевал слепых, бесноватых, страдающих водянкой.

Женщины в этот день молились святому и просили забеременеть. Молодые мамы просили святого выносить и выкормить здорового малыша.

Женщины в этот день готовились к посадке картошки, а мужчины высаживали новые деревья.

На грядки выносили угли и горящие головешки, чтобы земля была плодородной и ничто не вредило будущему урожаю.

В этот день белили деревья и приводили в порядок сад. Чтобы было счастье в доме, нужно сжечь все ненужное именно 13 апреля.

Что нельзя делать 13 апреля

Нельзя смотреть и гадать на будущее.

Нельзя 13 апреля одалживать деньги и отдавать долги.

Нельзя ругаться с близкими и думать о плохом.

Приметы на 13 апреля

Если облака против ветра плывут, то ждать дождя.

Если 13 апреля ясный и солнечный день, то к теплому лету.

Если перелетные птицы стаями слетаются, то к хорошей погоде весной.

Если у клена и березы сок выделяется, то ждать потепления.

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