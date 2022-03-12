Приметы на 13 марта: что нельзя делать и как уберечь семью от беды

Что нельзя делать 13 марта / pixabay

13 марта церковь почитает память преподобного Василия Декаполита. В народном календаре эта дата носит следующее название – Василий Капельник.

Издавна 13 марта считалось счастливым и добрым днем. Можно осуществить давнюю мечту и решить важные дела.

В этот день нельзя просто так выходить на улицу. Считалось, что можно сильно заболеть.

Всей семье стоит опасаться огня. Можно спровоцировать большое несчастье.

Можно убирать, стирать и готовиться к посевной.

Щедрость и помощь другим людям наоборот 13 марта принесет в ваш дом благополучие.

Что нельзя делать 13 марта

Нельзя 13 марта смотреть на огонь и выливать воду.

Нельзя 13 марта обманывать близких людей.

Нельзя 13 марта жадничать и отказывать в гостеприимстве. Можно отвернуть удачу.

Нельзя 13 марта спать до обеда. Можно потерять все счастье.

Приметы на 13 марта

Если 13 марта идет дождь, то стоит ждать дождливое лето.

Если снега уже нет, то лето будет жаркое.

Если 13 марта солнечный день, то будет хороший урожай.

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