Приметы на 13 октября: что нельзя делать в самый счастливый день осени

Что нельзя делать 13 октября / pixabay

13 октября церковь почитает память священномученика Григория и святителя Михаила, первого митрополита Киевского.

Этот день считался самым удачным и благоприятным днем октября. Считалось, что если 13 октября хорошо поработать, то судьба будет благосклонна еще долгое время.

Люди старались обновить в доме все старые вещи, особенно уделяли место спальне. Выбрасывали старые подушки, одеяла и постель.

Перед праздником Покров Пресвятой Богородицы 2021 нужно хорошо убрать в доме. Выбросить весь мусор, убрать на кухне и подмести полы.

Хозяйка 13 октября обязательно должна была сжечь старую солому. Солому старались выбросить в печь, чтобы защитить себя и близких от сглаза.

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Что нельзя делать 13 октября в Григорьев день

Нельзя перед Праздником Покровы ходить в лес.

Нельзя долго находится на улице, если 13 октября плохая погода. Можно заболеть и обрести лишние материальные затраты.

Нельзя одевать 13 октября грязную одежду, можно привлечь только беду к себе.

Нельзя принимать подарки и дарить деньги 13 октября, можно забрать все неудачи.

Приметы 13 октября в Григорьев день

Снег внезапно выпал 13 октября - зима придет еще нескоро.

Сухой снег – лето будет хорошим, и можно будет собрать богатый урожай

Много орехов на деревьях - зима будет суровой и снежной.

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