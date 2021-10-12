Самый счастливый пирог удачи на Покров Пресвятой Богородицы 2021: рецепт выпечки за 20 минут

Как приготовить каравай на Покров Пресвятой Богородицы / pixabay

14 октября отмечают большой церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы. В 2021 году Покров отмечают в четверг, а это значит, что хозяйки должны приготовить заранее пышный стол и обязательные блюда в честь праздника.

На Покров обязательно готовили традиционное блюдо покровский каравай. Еще такой каравай называют счастливым, или пирог на удачу.

Главред расскажет самый простой рецепт каравая на Покрову, чтобы ваша семья была здорова весь год.

Каравай на Покров - рецепт

Вам понадобится:

Мука - 600-700 грамм.

Сухие дрожжи - 1 пакетик.

Молоко - 250 мл.Яйца - 5 штук

Сахар - 4,5 ст. л.

Растительное масло - 50 грамм

Соль - 1 ч. л

Нагреваем молоко до теплого состояния. Дрожжи и 1 чайную ложку сахара растворяем в молоке. Моем яйца и отделяем желтки от белка. Желтки перетираем с сахаром и добавляем все в дрожжи с молоком.

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Взбиваем комбайном или миксером белки, примерно 7-10 минут. Несколько раз просеиваем муку.

В глубокую миску высыпаем муку и делаем углубление, туда отправляем дрожжи с молоком, далее белки, масло и соль.

Начинаем аккуратно перемешивать, а далее вымешиваем место руками до того состояния, пока оно не будет липнуть к рукам.

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Сформируйте небольшой колобок и переложите на пергаментную бумагу.

Какой формы будет ваш пирог на Покров Пресвятой Богородицы, дело вашей фантазии.

Можно сделать края косичкой, и украсить цветами из теста.

Как только придали форму караваю, обязательно смажьте его желтком.

Разогреваем духовку до 180 градусов и отправляем выпекать примерно 1,5 часа.

Если вы любите сладкий каравай, можно его немного смазать клиновым сиропом.