Приметы на 13 сентября: что нельзя делать, чтобы не накликать беду

Народный календарь не советует ссориться и кричать 13 сентября.
Ежегодно 13 сентября в церковном календаре отмечают и православные почитают епископа Киприяна. В народном календаре этот праздник называют Куприянов день.
Сегодня существует множество традиций и запретов. Кроме того, именно 13 сентября, старались делать уборку в доме, возле дома и привести в порядок территорию, которую уже стоит готовить к зиме.
Старались 13 сентября мыть в шкафу, стирать одежду и готовить все к холодам.
Постарайтесь сегодня, 13 сентября, выбросить все ненужные вещи, постирать все грязное белье, и сушить лучше го на улице.
Хозяйки трудились и на кухне. Традиционно 13 сентября пекли пироги с брусникой нового урожая, а первый кусочек давали попробовать близким, при этом стоит загадать желание.
Что нельзя делать 13 сентября
Нельзя отправляться в путешествие.
Чтобы не накликать беду 13 сентября, нельзя садиться за руль в дальнюю дорогу.
Нельзя работать в поле, только делать уборку по дому - в этот день может ударить и наделать беды молния.
Нельзя злится и думать о плохом - можно привлечь болезни, и долго от них избавляться.
Приметы на 13 сентября
Плохой урожай льна - если много росы 13 сентября
К снежной зиме - если гром сильный 13 сентября
Журавли пролетели над домом — к неудачам.