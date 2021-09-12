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Приметы на 13 сентября: что нельзя делать, чтобы не накликать беду

12 сентября 2021, 19:00

Народный календарь не советует ссориться и кричать 13 сентября.

Что нельзя делать 13 сентября / pixabay

Ежегодно 13 сентября в церковном календаре отмечают и православные почитают епископа Киприяна. В народном календаре этот праздник называют Куприянов день.

Сегодня существует множество традиций и запретов. Кроме того, именно 13 сентября, старались делать уборку в доме, возле дома и привести в порядок территорию, которую уже стоит готовить к зиме.

Старались 13 сентября мыть в шкафу, стирать одежду и готовить все к холодам.

Постарайтесь сегодня, 13 сентября, выбросить все ненужные вещи, постирать все грязное белье, и сушить лучше го на улице.

Хозяйки трудились и на кухне. Традиционно 13 сентября пекли пироги с брусникой нового урожая, а первый кусочек давали попробовать близким, при этом стоит загадать желание.

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Что нельзя делать 13 сентября

Нельзя отправляться в путешествие.

Чтобы не накликать беду 13 сентября, нельзя садиться за руль в дальнюю дорогу.

Нельзя работать в поле, только делать уборку по дому - в этот день может ударить и наделать беды молния.

Нельзя злится и думать о плохом - можно привлечь болезни, и долго от них избавляться.

Приметы на 13 сентября

Плохой урожай льна - если много росы 13 сентября

К снежной зиме - если гром сильный 13 сентября

Журавли пролетели над домом — к неудачам.

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