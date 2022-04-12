Приметы на 14 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Как привлечь удачу в дом и в семью 14 апреля.
14 апреля церковь почитает память преподобной Марии Египетской.
В народе Марью прозвали еще "пустые щи". Связанно это с тем, что к этому времени запас капусты подходит к концу, кислая капуста изводится и нечем заправлять щи.
Святая считается покровительницей женщин. Многие люди из уважения к великой подвижнице в этот день ничего не ели и только к вечеру варили постные щи.
К святой обращались за защитой от сглаза и дурного слова.
Что нельзя делать 14 апреля
Нельзя 14 апреля ругаться с семьей. Считалось, кто поругается, тот уже не помирится.
Нельзя 14 апреля проводить день вдали от семьи, а то пути больше не пересекутся.
Нельзя 14 апреля ссориться, браниться, ругаться, сквернословить и клеветать.
Приметы на 14 апреля
Если в этот день разлили воду, то ждите хороший урожай.
Если гремит гроза, то лето будет засушливым.
Если молнии сверкают, то будет жаркое и сухое лето.
Если синие облака плывут по небу, то будет теплая и влажная погода.
Если пчелы вылетели из ульев, то будет теплая весна.
Читайте также:
- Что готовят на Благовещение Пресвятой Богородицы 2022: три самых простых и быстрых рецепта рыбы
- Восхитительно вкусный рецепт ленивых хачапури, которые могут заменить хлеб: готовить всего 7 минут
- Идеальная глазурь для кулича на Пасху 2022: два супер простых рецепта за 5 минут