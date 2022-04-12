Приметы на 14 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 14 апреля / pixabay

14 апреля церковь почитает память преподобной Марии Египетской.

В народе Марью прозвали еще "пустые щи". Связанно это с тем, что к этому времени запас капусты подходит к концу, кислая капуста изводится и нечем заправлять щи.

Святая считается покровительницей женщин. Многие люди из уважения к великой подвижнице в этот день ничего не ели и только к вечеру варили постные щи.

К святой обращались за защитой от сглаза и дурного слова.

Что нельзя делать 14 апреля

Нельзя 14 апреля ругаться с семьей. Считалось, кто поругается, тот уже не помирится.

Нельзя 14 апреля проводить день вдали от семьи, а то пути больше не пересекутся.

Нельзя 14 апреля ссориться, браниться, ругаться, сквернословить и клеветать.

Приметы на 14 апреля

Если в этот день разлили воду, то ждите хороший урожай.

Если гремит гроза, то лето будет засушливым.

Если молнии сверкают, то будет жаркое и сухое лето.

Если синие облака плывут по небу, то будет теплая и влажная погода.

Если пчелы вылетели из ульев, то будет теплая весна.

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