Приметы на 14 сентября: что нельзя делать в Семенов день и как не попасть в беду

Что нельзя делать 14 сентября / goodfon.ru

Ежегодно 14 сентября в церковном календаре отмечают и православные вспоминают святого Симеона Столпника. Наши предки этот день называли - Семенов день. Как ранее причиталось, именно с 14 сентября начиналось бабье лето, и этот день был связан с многими приметами и обрядами.

В этот день люди просили святого о счастье и прибавлении здоровья. А еще в Семенов день люди предсказывали погоду на октябрь и ноябрь. Солнце 14 сентября - означает дождливую и холодную осень.

14 сентября самое благоприятное время для переезда в новый дом, а также для сделок и подписания важных договоров.

Женщины в этот день обязательно убирали в доме и делали заготовки. С этого дня люди играли свадьбы аж до 28 ноября. Считалось что семья будет крепкой и счастливой.

Что нельзя делать 14 сентября в Семенов день

Нельзя 14 сентября ехать в путешествие и дальнюю дорогу - могут начаться проблемы со здоровьем и финансами.

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Нельзя 14 сентября мести пол, пылесосить и мыть - можно лишиться семейного счастья и удачи.

Нельзя 14 сентября вступать в ссоры и ругать - чревато накликать на себя беду.

Приметы на 14 сентября

Пасмурная погода - дождь осенью будет

Паутина повсюду - будет ясная осень

В Семенов день теплая погода и яркое солнце - зима будет теплее предыдущей

Ветреная и холодная погода - снега много будет зимой