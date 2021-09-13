Приметы на 14 сентября: что нельзя делать в Семенов день и как не попасть в беду

На Семенов день предсказывали погоду на осень.
Ежегодно 14 сентября в церковном календаре отмечают и православные вспоминают святого Симеона Столпника. Наши предки этот день называли - Семенов день. Как ранее причиталось, именно с 14 сентября начиналось бабье лето, и этот день был связан с многими приметами и обрядами.
В этот день люди просили святого о счастье и прибавлении здоровья. А еще в Семенов день люди предсказывали погоду на октябрь и ноябрь. Солнце 14 сентября - означает дождливую и холодную осень.
14 сентября самое благоприятное время для переезда в новый дом, а также для сделок и подписания важных договоров.
Женщины в этот день обязательно убирали в доме и делали заготовки. С этого дня люди играли свадьбы аж до 28 ноября. Считалось что семья будет крепкой и счастливой.
Что нельзя делать 14 сентября в Семенов день
Нельзя 14 сентября ехать в путешествие и дальнюю дорогу - могут начаться проблемы со здоровьем и финансами.
Нельзя 14 сентября мести пол, пылесосить и мыть - можно лишиться семейного счастья и удачи.
Нельзя 14 сентября вступать в ссоры и ругать - чревато накликать на себя беду.
Приметы на 14 сентября
Пасмурная погода - дождь осенью будет
Паутина повсюду - будет ясная осень
В Семенов день теплая погода и яркое солнце - зима будет теплее предыдущей
Ветреная и холодная погода - снега много будет зимой