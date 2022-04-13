Приметы на 15 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду

В этот день можно привлечь удачу и деньги.
15 апреля почитают святого покровителя Тита. Святой помогал в делах, связанных с прибылью.
Титу молятся, чтобы он сделал работу выгодной, а год успешным, принес процветание и достаток.
Хозяйки наводили порядки в доме, ведь совсем скоро Вербное воскресенье и Страстная неделя.
Было принято праздновать день Тита весело и в больших компаниях. Существовало поверье, что самым богатым будет тот, кто веселее всего проведет время.
Мужчины заканчивали ремонты и помогали по дому.
Что нельзя делать 15 апреля
Нельзя ссориться и конфликтовать.
Нельзя 15 апреля думать о плохом и желать зла.
Нельзя одалживать деньги 15 апреля.
Нельзя отдавать из дома хлеб и воду.
Приметы на 15 апреля
Если крик перепела слышится, то будет богатый сбор хлеба.
Если на юг 15 апреля летит клин журавлей, то год будет неурожайным и неудачным.
Если дергачи 15 апреля кричат, то лето плодородным будет.
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