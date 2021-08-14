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Приметы на 15 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду в Степанов день

14 августа 2021, 17:00

В народе Стефана считают покровителем лошадей, поэтому ему молились о здоровье и защите этих животных.

Приметы на Степанов день / pixabay

Ежегодно 15 августа по церковному календарю отмечают праздник Стефана Первомученика. В народе день прозвали Степановым.

Стефан был первым христианским мучеником, который происходил из еврейской династии. Его вместе с шестью единоверцами сделали диаконами, они должны были поддерживать порядок и справедливость. Стефан проповедовал слово Божие в Иерусамлиме, после чего за это его привлекли к суду и побили камнями.

В народе Стефана считают покровителем лошадей, поэтому ему молились о здоровье и защите этих животных.

В поле шли для того, чтобы сплести специальный Степанов Венок. Он состоял из божьих слезок, клевера, мяты, пижмы, ромашки и других трав. Если в дом приходила беда, то от венка отрывали небольшую часть и заваривали ее.

Чего нельзя делать 15 августа в Степанов день

Нельзя отмечать какие-либо торжества и праздники, все мероприятия должны проходить тихо.

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Не стоит перегружаться и переедать, иначе могут появиться серьезные проблемы со здоровьем.

Нельзя смотреть страшные фильмы и читать страшные книги. В противном случае это приведет к серьезным проблемам.

Не разрешается брать и давать деньги в долг, иначе финансовых потерь не миновать.

Приметы в Степанов день на 15 августа

  • Погода с утра будет такая, какая и следующие 6 недель
  • Дождь пошел - будет богатый урожай картофеля.
  • Северо-восточный ветер дует - урожай зерновых не удастся.

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