УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Приметы

Приметы на 15 мая: что нельзя делать и как привлечь деньги

13 мая 2022, 16:18

По народному поверью, 15 мая до восхода солнца нужно было считать деньги.

весна, приметы
Что нельзя делать 15 мая / pixabay

15 мая церковь почитает память святых великомучеников князей Бориса и Глеба.

Люди просили у святых помощь и хорошей прибыли. Те, у кого были магазины и торговые точки, молились святым. По народному поверью, в этот день до восхода солнца нужно было считать деньги. Деньги должны быть пересчитаны все, даже те, что спрятаны в укромных местах. Это сулило удачу в делах и большую прибыль в торговле.

В этот день начинали высаживать теплолюбивые растения – тыквы, кабачки и огурцы. Раньше хозяйки верили, если начать сеять позднее, то можно и вовсе остаться без урожая.

Чтобы тыква и огурцы уродились большими — в грядке зарывали пестик от ступки. Кроме того, в этот день продолжали засеивать поля.

Что нельзя делать 15 мая

Нельзя тратить все деньги.

Нельзя считать деньги вечером.

Нельзя 15 мая спорить и сквернословить.

Нельзя оставлять деньги в кошельке вместе с чеками.

Приметы на 15 мая

Если весь день тепло, то урожай зерновых будет хорошим.

Если на закате солнце хорошо видно, то летом будет мало дождей.

Если услышать пение соловья раньше кукушки, то лето пройдет удачно.

Читайте также:

viber
приметы
Реклама
Популярное
Невероятная удача и солидный достаток: кому из знаков повезет с деньгами в год ТиграНевероятная удача и солидный достаток: кому из знаков повезет с деньгами в год Тигра Кончина уже близко: астролог рассказал, покончит ли президент РФ жизнь самоубийствомКончина уже близко: астролог рассказал, покончит ли президент РФ жизнь самоубийством Новая фаза войны: астролог составила гороскоп для Украины на 9 маяНовая фаза войны: астролог составила гороскоп для Украины на 9 мая Дорога будет дальней: пять знаков зодиака в мае могут покинуть все, что им ценноДорога будет дальней: пять знаков зодиака в мае могут покинуть все, что им ценно Начнется новое сражение с оккупантом: астролог составила гороскоп для Украины на май и период победыНачнется новое сражение с оккупантом: астролог составила гороскоп для Украины на май и период победы
Поддержите Главред

Последние новости

16:31

"Нацистов в Украине нет": Шольц поставил на место Путина

16:28

Санкции против РФ точно содержат эмбарго на нефть - журналист "Радио Свобода"

16:27

"Второго фронта и войны в Грузии не будет": в Тбилиси отвергли бои за Абхазию и Южную ОсетиюВидео

16:18

Приметы на 15 мая: что нельзя делать и как привлечь деньгиВидео

15:55

РФ потеряет шанс на победу: Резников назвал сроки коренного перелома в войнеВидео

Реклама
15:49

В Кремле полно фанатов Гитлера, символ "Z" - не случайность - российский социолог

15:47

Русский флаг - флаг захватчиков: Зеленский объяснил, почему украинцы возмутились идее Папы Римского о "примирении" с РФВидео

15:33

Ведущий "Холостяка" выехал в Польшу: как ему это удалось

15:33

Спектакль для глупого россиянина: зачем Путин пугал всех нападением НАТОмнение

15:32

"Поговори с павлинами": Лавров нахамил журналистам в ДушанбеВидео

15:28

Позор Путина и поражение в Украине: на Западе резко разнесли главу РФ и поставили условие по санкциямВидео

15:24

"Это римейк Курской дуги": Гиркина уже трясет от позора армии РФ на ДонбассеВидео

15:20

Невозможно вкусно: рецепт пирога на скорую руку, который восхитит любогоВидео

14:57

Украина никогда не признает "автономию" Донбасса и Крым частью РФ - ЗеленскийВидео

14:46

Приметы на 14 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14:30

Зеленский назвал главное условие победы в войне против РоссииВидео

14:21

На город с полумиллионным населением - 23 новобранца: россияне отказываются воевать в Украине

14:03

Жадные российские генералы на Херсонщине устраивают кровавые разборкиВидео

13:59

"Зверь из Алеппо": журналисты CNN назвали имя уничтожавшего Харьков генерала РФВидео

13:59

"Витя, упади с танка": военный РФ заявил жене о потерях, она советует "косить" от войны – ГУРВидео

Реклама
13:27

Как посадить помидоры уникальным немецким способом: урожай будет небывалымВидео

13:25

"Ему надо думать о сохранении РФ": Зеленский жестко припечатал Путина из-за войны в УкраинеВидео

13:14

Юродивый Медведев, или Почему Россия не посмеет нанести ядерный удармнение

13:00

Гороскоп на завтра, 14 мая 2022: Львам – обман, Девам – скандалы, Стрельцам – деньги

12:55

Жители Беларуси "спасли Киев": украинцы возмутились после скандальных слов ТихановскойВидео

12:46

Финал Евровидения-2022: стало известно, под каким номером споет Kalush Orchestra

12:37

Евровидение-2022: любимчик европейцев Данилко озвучил два сценария для Kalush OrchestraВидео

12:26

Ричард Гир продаст свою машину, чтобы помочь украинцам

12:23

РФ превращает Змеиный в неприступную крепость: появились фото с подбитым катером СернаВидео

12:23

Без посредников и ультиматумов: Зеленский назвал условия переговоров с ПутинымВидео

12:22

ВСУ крушит авиацию войск РФ, поэтому враг бьет гиперзвуковыми ракетами – Залужный

12:14

Праздники в июне 2022 в Украине: День защиты детей, День Конституции, Троица – важные даты

12:04

Крымский мост обречен: российский геоэколог дал совет артиллеристам УкраиныВидео

11:52

Ситуация все сложнее: оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются прорваться в "Азовсталь"Видео

11:43

Блестящие шубки не взяли: Билык рассказала, что оккупанты натворили у нее дома

11:27

Последний бой Кремля: как друзья Путина помогают ему сохранить лицомнение

11:23

Танки РФ разорвало как в годы Второй мировой: ВСУ отбили атаку немецкими гранатометами ПанцерфаустВидео

11:21

Оккупанты потерялись возле позиции ВСУ под Харьковом: на этом их "спецоперация" закончиласьВидео

11:17

Россия запустила скрытую мобилизацию и достает из запасов военную технику 1960-1980-х годов – ГУРВидео

10:39

Оккупант сдался в плен спустя месяц скитаний Киевщиной: узнав последние новости с фронта, он побелелВидео

Реклама
10:38

Минус 600 оккупантов и 73 единицы техники за пару дней: ВСУ блестяще громят армию РФ на ДонбассеВидео

10:33

Укравтодор сократит сроки проектирования дорог и перейдет на европейскую систему ценообразования

10:32

В Ирпене построят жилой комплекс на 1000 квартир для людей, лишившихся дома – ОП

10:07

Боец ВСУ в Луганской области из ПЗРК Stinger сбил ударный вертолет Ми-24 армии РФ за 35 млн долларовВидео

09:48

Погода в Украине будет не летней: синоптик дал прогноз погоды на июнь 2022

09:46

Запроданку Повалий отправляют к психиатру после плясок в Кремле

09:29

ВСУ бьют оккупантов их же техникой - Укроборонпром восстановил трофеев на 1,5 миллиарда гривен

09:18

Путин растит себе замену: чем опасны нападки РФ на Финляндию и НАТОмнение

09:09

"Был уверен, что мы не выживем": Арестович рассказал о боях возле ОП в первые дни вторжения РФ

08:41

Гороскоп на сегодня, 13 мая 2022: Весам – сплетни, Рыбам – долгожданное предложение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять