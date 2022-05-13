Приметы на 15 мая: что нельзя делать и как привлечь деньги

Что нельзя делать 15 мая / pixabay

15 мая церковь почитает память святых великомучеников князей Бориса и Глеба.

Люди просили у святых помощь и хорошей прибыли. Те, у кого были магазины и торговые точки, молились святым. По народному поверью, в этот день до восхода солнца нужно было считать деньги. Деньги должны быть пересчитаны все, даже те, что спрятаны в укромных местах. Это сулило удачу в делах и большую прибыль в торговле.

В этот день начинали высаживать теплолюбивые растения – тыквы, кабачки и огурцы. Раньше хозяйки верили, если начать сеять позднее, то можно и вовсе остаться без урожая.

Чтобы тыква и огурцы уродились большими — в грядке зарывали пестик от ступки. Кроме того, в этот день продолжали засеивать поля.

Что нельзя делать 15 мая

Нельзя тратить все деньги.

Нельзя считать деньги вечером.

Нельзя 15 мая спорить и сквернословить.

Нельзя оставлять деньги в кошельке вместе с чеками.

Приметы на 15 мая

Если весь день тепло, то урожай зерновых будет хорошим.

Если на закате солнце хорошо видно, то летом будет мало дождей.

Если услышать пение соловья раньше кукушки, то лето пройдет удачно.

Читайте также: