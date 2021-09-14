Приметы на 15 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду

Нельзя 15 сентября начинать новые дела и подписывать важные документы.
Ежегодно 15 сентября церковь почитает и православные вспоминают память мученика Маманта, матери его Руфины и отца Федота. Мамант считался покровителем коз и овец. Поэтому в народе день его памяти назвали Мамонт-овчарник.
В этот день, 15 сентября люди старались убирать в доме и готовить жилище к зиме. Люди просили у святого Маманта здоровье домашним животным. В этот день начинали капать позднюю картошку, а еще именно с картошкой в этот день было связано много примет.
Первую картошку, которую выкопали 15 сентября, стоит положить в карман брюк или штанов, здоровье весь год не будет вас покидать.
Что нельзя делать 15 сентября
15 сентября нежелательно есть молочные продукты - можно привлечь несчастье.
Нельзя 15 сентября отказывать в помощи тем, кто в этом нуждается.
Нельзя бездельничать. В этот день люди могут привлечь удачу своим трудом, и ваше желание может исполнится в ближайшее время.
Нельзя жаловаться и ругаться. Если в этот день обидеть человека, можно накликать беду.
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Не стоит сегодня ходить на рынок за покупками - радости они не принесут.
Приметы на 15 сентября
Осень теплая будет - если 15 сентября стоит ясная погода.
Закат красного цвета - к сильному морозу.
Новые дела 15 сентября сулят провал.