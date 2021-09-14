Приметы на 15 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 15 сентября / goodfon.ru

Ежегодно 15 сентября церковь почитает и православные вспоминают память мученика Маманта, матери его Руфины и отца Федота. Мамант считался покровителем коз и овец. Поэтому в народе день его памяти назвали Мамонт-овчарник.

В этот день, 15 сентября люди старались убирать в доме и готовить жилище к зиме. Люди просили у святого Маманта здоровье домашним животным. В этот день начинали капать позднюю картошку, а еще именно с картошкой в этот день было связано много примет.

Первую картошку, которую выкопали 15 сентября, стоит положить в карман брюк или штанов, здоровье весь год не будет вас покидать.

Что нельзя делать 15 сентября

15 сентября нежелательно есть молочные продукты - можно привлечь несчастье.

Нельзя 15 сентября отказывать в помощи тем, кто в этом нуждается.

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Нельзя бездельничать. В этот день люди могут привлечь удачу своим трудом, и ваше желание может исполнится в ближайшее время.

Нельзя жаловаться и ругаться. Если в этот день обидеть человека, можно накликать беду.

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Не стоит сегодня ходить на рынок за покупками - радости они не принесут.

Приметы на 15 сентября

Осень теплая будет - если 15 сентября стоит ясная погода.

Закат красного цвета - к сильному морозу.

Новые дела 15 сентября сулят провал.