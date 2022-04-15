Приметы на 16 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Как привлечь удачу 16 апреля и почему нельзя трогать деньги.
16 апреля церковь почитает память преподобного Никиты. За праведную жизнь игумен Никита был наделен Господом также и даром чудотворения.
В народе 16 апреля называли Никитиным днем и половодьем. В этого дня хозяйки старались печь хлеб, готовили кашу и курицу.
Приглашали в дом близких на обед. Также ранее в этот день чествовали рыбаков.
Женщины убирали в доме и готовились к Страстной неделе.
Что нельзя делать 16 апреля
Нельзя одалживать деньги 16 апреля и решать финансовые дела.
Нельзя планировать серьезные покупки.
Нельзя трогать деньги и забирать долги. Это может привести к серьезным последствиям.
Приметы на 16 апреля
Если галки садятся на верхушки деревьев, то ждать тепла.
Если грачи группами суетятся над гнездами, то будет погода переменится.
Если журавли летят молча и низко, то ждать непогоду.
Если перелетные птицы летят стаями, то будет теплая весна.
Если жаворонки утром не поют, то ждать дождя.
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