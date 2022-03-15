Приметы на 16 марта: что нельзя делать и как уберечь семью от беды

Что нельзя делать 16 марта / pixabay

16 марта церковь почитает память мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. В народе верят, что огонь в этот день имеет особую силу и может защитить от злых сил.

В этот день принято на рассвете девушкам умывалься росой, чтобы весь год быть красивыми и здоровыми.

Хозяйки убирали в доме, готовили вкусные угощения и приглашали в дом гостей.

Что нельзя делать 16 марта

Нельзя 16 марта ходить в лес. Считают, что именно в этот день звери просыпаются от спячки и такие лесные прогулки могут стать опасными.

Нельзя 16 марта давать или брать деньги в долг.

Нельзя 16 марта одалживать хлеб и соль.

Нельзя 16 марта ругаться с близкими.

Нельзя 16 марта отправляться в дальнюю дорогу.

Приметы на 16 марта

Если вокруг дерева тает снег, то весна будет затяжной.

Если прилетели птицы, то будет богатый урожай летом.

Если ворона в снегу ковыряется, то к ясной и теплой погоде.

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