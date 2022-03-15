Приметы на 16 марта: что нельзя делать и как уберечь семью от беды

Нельзя 16 марта одалживать хлеб, соль и деньги.
16 марта церковь почитает память мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. В народе верят, что огонь в этот день имеет особую силу и может защитить от злых сил.
В этот день принято на рассвете девушкам умывалься росой, чтобы весь год быть красивыми и здоровыми.
Хозяйки убирали в доме, готовили вкусные угощения и приглашали в дом гостей.
Что нельзя делать 16 марта
Нельзя 16 марта ходить в лес. Считают, что именно в этот день звери просыпаются от спячки и такие лесные прогулки могут стать опасными.
Нельзя 16 марта давать или брать деньги в долг.
Нельзя 16 марта одалживать хлеб и соль.
Нельзя 16 марта ругаться с близкими.
Нельзя 16 марта отправляться в дальнюю дорогу.
Приметы на 16 марта
Если вокруг дерева тает снег, то весна будет затяжной.
Если прилетели птицы, то будет богатый урожай летом.
Если ворона в снегу ковыряется, то к ясной и теплой погоде.
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