Приметы на 16 октября: что нельзя делать в день Дениса и как не попасть в беду

Чтобы защитить близких от болезней, в доме должны быть лук, редька, чеснок и соль 16 октября.
16 октября церковь чтит память Дионисия Ареопагита. Наши предки этот день называли Денис Позимний.
С этого дня наступала глубокая осень и первые заморозки.
Выходя на улицу люди старались найти осиновую веточку или кору. Ее стоит принести домой. Такая веточка считается оберегом от сглаза и проблем.
Чтобы защитить близких от болезней в доме должны быть лук, редька, чеснок и соль.
Что нельзя делать в день Дениса
Нельзя совершать крупные покупки, пользы они не принесут.
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Нельзя 16 октября делать ремонт и работать в огороде.
Нельзя говорить 16 октября слово "нет".
Нельзя спорить с начальством, можно понести серьезные потери.
Нельзя 16 октября пить алкоголь.
Приметы на 16 октября
Если на Дениса Позднего пошел снег, зима будет холодной;
Если кроты несут в свои норы много сена, зимой ждите сильные холода.
Автор: Мария Тупик