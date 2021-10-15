Приметы на 16 октября: что нельзя делать в день Дениса и как не попасть в беду

Что нельзя делать 16 октября / ua.depositphotos.com

16 октября церковь чтит память Дионисия Ареопагита. Наши предки этот день называли Денис Позимний.

С этого дня наступала глубокая осень и первые заморозки.

Выходя на улицу люди старались найти осиновую веточку или кору. Ее стоит принести домой. Такая веточка считается оберегом от сглаза и проблем.

Чтобы защитить близких от болезней в доме должны быть лук, редька, чеснок и соль.

Что нельзя делать в день Дениса

Нельзя совершать крупные покупки, пользы они не принесут.

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Нельзя 16 октября делать ремонт и работать в огороде.

Нельзя говорить 16 октября слово "нет".

Нельзя спорить с начальством, можно понести серьезные потери.

Нельзя 16 октября пить алкоголь.

Приметы на 16 октября

Если на Дениса Позднего пошел снег, зима будет холодной;

Если кроты несут в свои норы много сена, зимой ждите сильные холода.