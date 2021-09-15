Приметы на 16 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 16 сентября / goodfon.ru

Ежегодно церковь отмечает и православные почитают 16 сентября память мученицы Василисы, пострадавшей в возрасте 9 лет за веру во Христа при императоре Диоклетиане. Также в этот день почитают память девы Домны.

В этот день было принято наводить порядок в доме, и убирать за животными. Считалось, если 16 сентября убрать жилище - осень будет счастливой.

Женщины в этот день перебирали вещи, и самые изношенные сжигали. Вещи и посуду также перебирали, все опасные предметы обязательно выбрасывали.

Вообще, наши предки осенью всегда старались выбрасывать все ненужное и расхламлять дом, а вот весной старались более тщательно относиться к покупкам.

Что нельзя делать 16 сентября

16 сентября не стоит свататься и женится. Иначе супружеская пара может не избавится от ссор и ругани.

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Нельзя 16 сентября гулять после захода солнца. Считается, что это может вызвать серьезные неприятности.

Ругаться и сквернословить 16 сентября нельзя. Можно привлечь в жизнь неудачи, болезни и проблемы в личных отношениях.

Чтобы беду на себя не накликать смотреться в зеркало 16 сентября нужно как можно реже.

Приметы на 16 сентября

Поздняя весна будет - если 16 сентября теплый день стоит.

Холодная зима будет - если красный закат 16 сентября.

Зима теплой будет - если шишек в лесу много.

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