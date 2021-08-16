Приметы на 17 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 17 августа / pixabay

Ежегодно 17 августа в церковном календаре отмечается праздник преподобной мученицы Евдокии.

В народе 17 августа называли Авдотьин день. Считалось, что сегодня особыми целебными свойствами наделены листья малиновых кустов.

Девушки 17 августа обязательно шли собирать листья малины, делали из них отвар и умывались им. Считалось, что это помогает избавиться от кожных заболеваний и сохранить привлекательность надолго.

Хорошей традицией 17 августа было, если светит солнце, значит, нужно отправляться в леса за ягодами.

В этот день ягоды являются целебными. Каждой хозяйке стоит знать, что именно собранные и приготовленные на зиму ягоды в день Евдокии обладают сильной целебной силой, и зимой такая баночка варенья поможет быстро вылечиться.

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Чего нельзя делать 17 августа

Нельзя 17 августа страдать и быть в плохом настроении, в противном случае вас может одолеть депрессия;

Нельзя давать и брать в долг деньги, любую сумму, в противном случае в финансовых делах придут неприятности.

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Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Нельзя 17 августа ссориться и выяснять отношения с близкими людьми, и на работе.

Приметы 17 августа