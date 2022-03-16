Приметы на 17 марта: что нельзя делать и как уберечь дом от беды

Что нельзя делать 17 марта / pixabay

17 марта церковь почитает память преподобных Герасима Вологодского и Герасима Иорданского.

Именно в этот день прилетают грачи, что означало признаком наступления весны.

Обычно наши предки в день Герасима-грачевника в каждом доме пекли хлеб в виде птицы, чтобы задобрить грачей и призвать хорошую погоду вместе с обильным урожаем.

17 марта весна боролась с холодами и прогоняла всю нечистую силу.

В этот день в доме, чтобы избавиться от ссор и бед, нужно зажечь церковную свечу. Считалось, что молитва поможет уберечь от неприятностей.

Что нельзя делать 17 марта

Нельзя 17 марта проводить любые операции.

Нельзя 17 марта посещать стоматологов. Лечение не поможет, и нужно будет все переделывать.

Нельзя 17 марта совершать крупные покупки. Пользы они не принесут.

Приметы на 17 марта

Если грачи прилетели, то через месяц сойдет снег и будет настоящая весна.

Если грачи стаями вьются над гнездами то стоит ждать переменчивой погоды.

Если утром грачей встретили, то ждать удачи.

Если прилетевшие грачи взялись за ремонт старых гнезд, через несколько дней будет хорошая и теплая погода.

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