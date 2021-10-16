Приметы на 17 октября: что нельзя делать в Ерофеев день и как не попасть в беду

Нельзя 17 октября говорить о болезнях и деньгах.
17 октября церковь почитает память священномученика Иерофея, епископа Афинского. В народе этот день называли Ерофеев день.
С 17 октября уже наступают холода, а еще есть поверье, что в этот начинает буйствовать лесная нечисть. Люди старались не ходить в лес, а проводили это время дома за уборкой.
Старались следить за чистотой в доме, чтобы задобрить домового.
Что нельзя делать 17 октября
Нельзя оставлять грязную посуду в доме.
Нельзя ходить в лес, может закончится поездка бедой.
Нельзя пускать в дом незнакомцев.
Нельзя 17 октября говорить о болезнях и деньгах, можно все потерять.
Нельзя 17 октября пить алкоголь.
Приметы на 17 октября
Если ночью заморозки, зима придет в ноябре;
У белки изменился цвет шубки, наступают сильные холода;
Снег на Ерофеев день принесет счастье.
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